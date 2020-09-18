遠傳、台灣大同步祭千元資費 Apple Watch 0元帶回家

繼中華電 (2412-TW) 推出搭配指定資費，Apple Watch 免費帶回家後，遠傳 (4904-TW) 與台灣大 (3045-TW) 同步推出，搭配千元 5G 資費，最低可享 0 元入手 Apple Watch。

遠傳宣布，自 9 月 22 日起，於旗下全台各大門市及網路門市銷售 Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) 版與 Apple Watch SE (GPS + Cellular) 版。

遠傳提供「一號多機」服務方案，用戶月繳 1198 元、簽約 36 個月，搭配其中一款 Apple Watch，手錶即可免費帶回家。

台灣大宣布，Apple Watch 即日起在旗下 myfone 購物與 momo 購物網等 2 大電商通路開放預購，並將於下周二 (22 日) 同步在實體、網路門市正式開賣。消費者申辦台灣大 5G 指定專案，最低可享 0 元入手 Apple Watch series 6 及 Apple Watch SE。

此外，台灣大祭出最低月繳 129 元，即可申辦「Apple Watch 獨立門號」申辦服務，讓 Apple Watch 擁有獨立門號，中沒有手機的孩子或長輩，改用 Apple Watch 保持聯絡，包括通訊、傳簡訊等，帳單也可清楚了解通話量及使用量。