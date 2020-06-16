車市旺季到 和泰車、汎德永業股價挑戰新天價在望

今年以來我防疫表現優異，台灣車市銷售較中國和歐美等地區相對熱絡，加上今年適逢汰舊換新補助的最後一年，法人樂觀看待台灣車市將維持穩定銷售，隨著時序正進入車市傳統銷售旺季，車市龍頭和泰車 (2207-TW)、進口車商汎德永業 (2247-TW) 再度反映，今 (16) 日盤中股價同步大漲，和泰車再度衝破 700 元價位，準備挑戰史上高價 719 元，而汎德永業最高來到 309.5 元，距史上最高價 310 元僅一步之遙。

法人指出，台灣因疫情控制相對較佳，加上汰舊換新政策的加持，今年前 5 月累計新車掛牌數達 168396 台，僅年減 0.2%，台灣成車市場值得留意。

其中，和泰車則穩居車市龍頭，TOYOTA 和 LEXUS 今年以來銷量已達 57030 台，年增 6.2%，優於整體車市增幅，市占率 33.9%，業績維持成長趨勢應無虞，法人指出，尤其看好 LEXUS 的成長力道，5 月銷量罕見衝上第 4 名，趕過昔日一向位居二三名的中華 (2204-TW) 三菱，甚至罕見超越 BENZ。

而汎德永業指出，目前 BMW 和 Porsche 新車預收單情況熱絡，雖部分新車供貨可能因新冠肺炎疫情遞延，但隨著歐美各地逐漸解封、復工，遞延效應將發酵。

此外，投資人也著眼於汎德永業已獲證交所董事會通過上市案，是「準上市股」，有意積極搶進。