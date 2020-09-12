〈熱門股〉汎德永業上市前蜜月行情踩油門 衝破400元大關創新高價

進口車商汎德永業 (2247-TE) 預計 10 月中旬掛牌上市，暫訂承銷價僅 180 元，由於下半年車市買氣熱絡，再加上將陸續推新車款，上市前的蜜月行情提前發酵，本周股價最高來到 421.5 元，創登錄興櫃以來最高價，周漲幅達 35%。

汎德永業上半年稅後純益 4.3 億元，每股純益 6.04 元，年增 48.77%，進入下半年後，7-8 月營收合計較去年同期成長達 15%，第三季整體營運樂觀，而第四季起陸續有各大品牌新車款上市，法人看待，汎德永業下半年獲利將較上半年好，不排除全年 EPS 將上看 2016 年賺達 1.5 個股本水準。

汎德永業說明，第四季將上市的新車款有 BMW 主力 5 系列房車、6 系列 GranTurism 以及全新 4 系列 Coupe，而 Porsche(保時捷) 首款純電跑車 Taycan 預接單也相當熱絡。

而在國內休旅車買氣正盛下，BMW 熱門 X 系列休旅車以及 Porsche 休旅車 Cayenne Coupe、Macan 等均供不應求。

汎德永業上市主體為集團旗下的經銷和維修業務，包括有 BMW、MINI 和 Porsche 豪華進口車的銷售與維修保養業務。