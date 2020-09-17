〈陸股盤後〉半導體領漲 創業板順利黑翻紅

除道瓊力守平盤之上外，美股 S&P 500 與 Nasdaq 兩指數在尾盤急殺後均翻黑，導致周四 (17 日)A 股早盤開低後一路下滑。但午盤後半導體類股率先觸底反彈，在半導體類股急拉之下，投資人信心回溫，帶動 A 股三大指數脫離盤中低點，創業板指更一度上揚逾 1%。

不過美股三大指數亞洲盤出現急跌，影響市場作多意願，A 股則再度回檔。值得留意的是，科技成份高的創業板指仍力守在平盤之上，而科創 50 指數表現更亮眼，收盤大漲 2.5%。

資料來源: 東方財富網, 科創 50 日線走勢

盤面上，科創板 IPO 概念股表現最強，曝光機、汽車製造、半導體類股漲幅較大；白酒、旅遊、貴金屬、農業等類股則下滑。

截至收盤，上證綜指下跌 0.41%，報 3270.44 點；深證成指小漲 0.03%，報 13015.19 點；創業板指小漲 0.1%，報 2557.32 點。今日滬深兩市成交金額達 7536 億人民幣，日增約 10%。

北向資金進出方面，周四北向資金共買超人民幣 4.39 億元，連續三個交易日買超，其中滬股通賣超人民幣 23.23 億元，深股通買超人民幣 27.62 億元。

產業消息

中科院院長白春禮針對美國對中國科技業的打壓強硬表態，未來中科院將全力投入半導體產業，如曝光機等領域研究。利多消息刺激半導體類股大漲，光阻劑概念股如奧普光電、廣信材料紛紛漲停，高盟新材大漲 7.1%、強力新材大漲 10.8%。

至於第三代半導體概念如易事特、雙良節能漲停，露笑科技上漲 2.8%、晶盛機電大漲 9.5%。



法人觀點

巨豐投顧表示預估在中國十一長假前大盤將保持量縮盤整的格局。投資人在操作上可以小筆投機在超跌的個股，以求短線反彈行情。至於在中線佈局上則可關注第三季及年報有機會超出預期的個股。

國盛證券認為目前在操作上應輕指數重個股，並避開高估值股、業績不佳的水餃股及純炒作的概念股。投資人可逢低分批加碼券商、保險、銀行、地產等低估值族群等待後勢反彈的機會。

