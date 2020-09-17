煞不住 人民幣連四升 衝破6.75關卡

聯準會最新利率聲明指出預估超低利率水準至少會一直維持到 2023 年，暗示在未來一段期間都不會升息，受到該消息影響離岸人民幣在美國交易時段大幅升值，最高一度升至 1 美元兌 6.7375 人民幣。最後於周四 (17 日) 凌晨收在 6.7453，連續第四個交易日走升，較前一日升值 350 點。

這次聯準會聲明反映長期利率政策架構，即允許通膨率超過 2% 的目標值，而這個平均通膨率的新政，聯準會主席鮑威爾在上個月的全球央行會議中已提出。

聯準會保持長期利率環境的宣示為非美貨幣創造升值的機會，特別是中美利差在不斷擴大之下，再加上中美間第一階段的貿易戰暫時休兵，刺激人民幣強勁升值，在最近一年內已升值逾 3500 基點。

周四 (17 日) 中國外匯管理局將人民幣中間價調升 150 基點，報 1 美元兌 6.7675 人民幣，再刷新 16 個月新高。

截至上午 09:12 止，離岸人民幣出現升多回貶的獲利了結賣壓，暫時再回到 1 美元兌 6.75 人民幣之上，報 6.756，貶值 107 基點，貶幅 0.6%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣方面則是升值 278 基點，暫報 1 美元兌 6.7548 人民幣，升幅 0.41%。

資料來源: 新浪財經, 在岸人民幣日線走勢

對於人民幣不斷升值的原因，中國民生銀行表示，一是中國經濟基本面較美國復甦更快；二是美元指數的走弱；第三則是外資看好中國經濟前景和人民幣資產，資金的不斷流入帶動人民幣升值。

