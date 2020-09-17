高盛：人民幣還將升值 未來12個月目標價上調至6.5

高盛 (Goldman Sachs) 亞太宏觀研究聯席主管兼首席亞太股票策略師慕天輝 (Timothy Moe) 週四 (17 日) 表示，高盛預計未來 12 個月內，人民幣兌美元匯率將升至 6.5。

Moe 說，高盛確認了人民幣升值的趨勢，對未來 12 個月的目標，也由 6.7 調整為 6.5。

在週四亞洲下午時段，在岸人民幣兌美元匯率報 6.7767，離岸人民幣兌美元匯率報 6.7764。

Moe 指出，美元在過去幾年的強勢之後，目前處在「結構性走弱期」。他補充稱，造成這一現象的原因，是「美國例外主義」的喪失，一些原本支持美元走強的因素，例如相對於全球較好的經濟表現，已經發生了逆轉。

人民幣近期隨美元走弱而升值，本週，在岸人民幣和離岸人民幣均快速突破 6.8 的關卡，中國也發布了積極的 2020 年零售銷售報告。

Moe 認為，人民幣的強勢，還將為中國股市帶來「順風」。歷史證據清楚表明，貨幣走強通常支持股票市場。

他指出，主要布局內需市場的公司，尤其可能從中受益，因為在貨幣走強的背景下，面向外部的部門，將因幣值過強而競爭力減弱。

他表示，強勁的人民幣將傾向使人們的投資重點​，往經濟的國內部分傾斜，那裡有著「真正有趣的故事」，例如數位經濟的崛起、新基建，以及商品和服務消費的數位化。