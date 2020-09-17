華為手機在中國出現漲價潮 消費者擔心高階手機缺貨

由於晶片遭到斷供，中國消費者急於購買具有高階麒麟晶片的智慧手機，促使華為手機近期出現漲價潮。但也有大陸媒體報導認為，這波漲價主要來自中小經銷商的哄抬。

深圳電子產品市場華強北的銷售商表示，過去 1 個月來，新舊華為手機的價格一直穩定上漲，平均上漲了約 400 至 500 元人民幣。商家表示，主要是消費者擔心缺少零組件後，手機很快會缺貨。

供應商表示，華為旗艦產品 Mate 30 高階保時捷版本售價，目前是 14000 元人民幣，比 1 月的 10000 元價位上漲，而在淘寶網上的售價也大致如此。

供應商表示，如果人們喜歡這個品牌，他們會付出更高的價格。他們說：「華為手機價格愈來愈貴，但這就是供需關係。」

但也有業界人士表示，華為官網和大型經銷商的售價維持穩定，這波漲價來自小型經銷商的囤貨及拉抬。

去年，美國政府採取行動，阻止大多數美國公司與華為開展業務，稱這家全球最大的行動電信設備和智慧手機製造商帶來國安威脅，華為一再否認相關指控。

上個月，美國進一步收緊了限制措施，從而造成台積電自 15 日起，無法供應晶片給華為。華為消費者業務執行長余承東之前表示，公司將於 9 月 15 日停止生產麒麟晶片。

海思主要依靠 Cadence Design Systems Inc 或 Synopsys Inc 等美國公司的軟體設計晶片，並外包給使用美國製造設備的台積電代工。

市場上的批發商表示，上個月他們忙於滿足線上銷售的額外需求，華為高階手機的價格每隔幾個小時上漲一次。他們不確定剩餘供應量。

華為不公開庫存信息，一位發言人表示，公司繼續根據需求運營。

諮詢公司 IDC 分析師 Will Wong 指出，晶片庫存很可能會持續到明年上半年。他說，讓麒麟晶片使用更長的時間的一種做法，是在今年剩下的時間裡減少出貨量。