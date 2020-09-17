茅台集團首度舉債 投資貴州高速

A 股股王貴州茅台的母公司茅台集團意外要進行舉債，這是史上首次。周三 (16 日) 上海證券交易所的公司債平台顯示茅台集團將舉債 150 億人民幣，資金主要用途是收購貴州高速的股份。不論茅台集團這是舉債還是跨產業併購都引發市場關注。

資料來源: 上海證交所

茅台集團目前已持股茅台機場 70% 股份，貴陽機場 29.72% 股份，此外今年 3 月份，茅台集團董事長高衛東接棒上任，而他在進入茅台集團之前是貴州省交通運輸廳黨委書記，所以茅台集團涉及交通運輸項目也能合理理解。

貴州高速是貴州省公路產業的龍頭，主要營運業務為高速公路的投資、建設、經營、管理及養護等，其中，公路營運是最主要的收入來源。

截至 2019 年底，貴州高速已建設完成的高速公路通車里程約 3850 公里，佔整個貴州省高速公路通車里程約 55%。

2017 年、2018 年、2019 年貴州高速的營收分別達 146 億人民幣、167 億人民幣、201 億人民幣；歸屬於母公司股東純益分別為 3.36 億人民幣、5.56 億人民幣、3.18 億人民幣。

因為舉債需求茅台集團也首度對外公佈財務數據。茅台集團 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年上半年的營收分別達 663 億人民幣、870 億人民幣、1003 億人民幣及 529 億人民幣；純益分別為 309 億人民幣、402 億人民幣、472 億人民幣和 259 億人民幣。

業內人士指出這次茅台集團買下貴州高速一部分股權，可以看出茅台集團未來的發展方向，不僅僅是一家白酒製造商，也是要往投資控股公司轉型。以茅台集團實力來看不光有資金，而且有信用，品牌價值在中國也是位居前列，這是公司的一大優勢。

茅台集團表示，9 月 10 日中誠信國際對茅台集團做出的信用評等為 AAA，意味著違約風險極低。而在舉債後公司的資產負債比率將升至 19.5%，仍處於偏低水準。