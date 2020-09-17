中國中科院:全力突破美國對科技產業施加的禁錮

針對美國處處打壓中國科技業發展，在 16 日中國國務院記者會上，中科院院長白春禮表態只要美國限制中國發展的科技產業，都是中科院進行研究的佈局方向，包含航空輪胎、軸承鋼、曝光機，還有一些關鍵的核心技術、關鍵材料等等。

而白春禮進一步指出中科院已研發出自己的超級運算系統，正應用在氣象預報、分子設計、藥物研發、大氣預報等領域，還可以用在基礎性研究、宇宙科學方面等。

他進一步表示，目前一些關鍵核心技術已成立領導小組，要求每個承擔重大任務的人員要簽下「責任狀」，全力投入相關領域不做外務，至於研究院方面會做好後勤支援工作。

(圖片: AFP)

另一方面中國國務院副總理韓正在湖北省武漢市針對當地復工復產、創新發展、生態環境保護等方面進行巡查。

韓正在華為武漢基地、長江存儲等企業，考察矽晶圓、記憶體等研發生產情況。他同時指出，要擴大新技術、新產品商業化應用力道，提升產業整合水準，集中力量克服遭美限制的技術，強化關鍵基礎材料自主保障能力。

在美國推出「封鎖華為」之下，中國科技業已驚覺自身在半導體領域中太過於重著在 IC 設計，忽略 IC 製造及半導體設備的問題。而有分析指出由於相關技術落後太多，如果美國不斷施壓，中國半導體恐要坐 5～10 年的「冷板凳」。

