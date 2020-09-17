南山人壽新推「AI樂齡智　幸福憶起來」活動　協助保戶抗失智

南山人壽致力成為國內「失智照護方案的提供者」，近日，南山人壽再宣布新推出「AI 樂齡智，幸福憶起來」活動，將失智照護方案擴大至保戶關懷的層面，提供罹患失智疾病的保戶，免費體驗半年「Ai-Exercise 居家智慧認知訓練 - 憶萬富翁 APP」幫助延緩保戶的腦力退化狀況；若未罹患失智疾病，南山聚樂部會員亦可以優惠價格體驗該 APP 來協助預防退化。

隨著人口結構的轉變，失智人口的比例增加，帶動社會普遍對「失智」議題的關注與討論度。南山人壽長期關注人口結構變化衍生的現象與風險需求，並透過各面向作為，響應政府失智症防治照護政策的推動、認知教育的推廣、商品與服務的規劃、公益活動的舉辦等，致力成為國內「失智照護方案的提供者」，同時協助推動失智友善的社會環境。

根據台灣失智症協會的資料顯示，台灣十年後失智人口將超過 46 萬人，平均每 100 人之中就有 2 位，且以平均每日增加 36 人的速度快速成長。南山人壽建議民眾應即早正視失智來襲的風險，積極透過腦部健康訓練，幫助預防或延緩腦力退化。南山人壽因此特別規劃推出「AI 樂齡智，幸福憶起來」的保戶關懷活動，希望邀請更多保戶關心並主動管理自身體況，對抗失智。

本次「AI 樂齡智，幸福憶起來」活動內容之一為提供罹患失智疾病的南山人壽保戶，限量 3000 個「Ai-Exercise 居家智慧認知訓練 - 憶萬富翁 APP」免費體驗 6 個月優惠序號，該 APP 可搭配 AI 系統提供訓練方案，客製化個人的訓練計畫後，長期追蹤了解使用者的訓練情況，並透過雷達圖表即時顯示分析訓練進度、提供分析報告。

南山人壽表示，認知變化是正常衰老的過程之一，較輕度的退化可能造成認知障礙，若嚴重者就可能有罹患失智疾病之風險，但失智障礙是緩慢地退化，因此可透過規律的鍛鍊與學習，來新增大腦的連結、延緩大腦的退化。「Ai-Exercise 居家智慧認知訓練 - 憶萬富翁 APP」線上提供使用者十多項失智預防的小遊戲，訓練反應力、專注力、邏輯力、記憶力等，幫助預防腦力退化。

本次活動的申辦流程十分簡易，只要符合活動資格的南山人壽保戶，至南山人壽全省客服櫃檯即可申請，保戶收到 APP 優惠序號小卡片，掃描卡片上的 QR Code 或輸入優惠序號，即可成功登入 APP。半年試用期滿後還可另以南山人壽保戶優惠價格續約該 APP。另南山聚樂部會員可登入南山聚樂部網頁下載優惠券，以優惠價格體驗該 APP。

南山人壽近年來積極響應主管機關政策方向，大力推動保險回歸保障本質，不僅提供民眾風險保障，更積極扮演促進保戶健康的角色。南山人壽長期關心失智疾病議題，率先業界建置失智網路平台—「樂齡好靠山」，提供大眾整合多元資訊的工具；近期又與天主教失智老人基金會合辦「憶起幸福—線上失智關懷影展」、啟動全台的失智預防講座，以更直接、落地的形式，協助推廣失智議題的認知教育，進一步建構失智友善社會的目標願景。

▲詳細資訊可至南山人壽活動網頁查詢：https://www.nanshanlife.com.tw/public_promotion/event/2020senior/index.html