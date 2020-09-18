停售效應沒了 保費懸崖重現擴大 前8月新契約保費年減逾3成

壽險業持續受保險新制、利率走低、新冠肺炎衝擊保單買氣，最主要是 8 月保單的停售效應沒了，使得壽險業保費懸崖又見擴大！截至 8 月底為止，全體壽險業新契約保費收入減幅又擴張至 31.6%；其中，傳統型保單年衰退 30.9%、投資型保單年衰退 34.2%，皆比前 7 月衰退情況再擴大。

壽險公會統計，整體壽險業今年前 8 月總保費收入達 2.038 兆元，較去年同期減少 8.3%。其中，新契約保費收入為 5512.75 億元，年衰退幅度達 31.6%，較前 7 月年減 29.6% 的衰退幅度又再擴大；續年度保費收入為 1.48 兆元，年增 5%。

壽險公會表示，傳統型保單買氣不佳，主因年初及年中 2 度調降保單責任準備金利率、利變型保單宣告利率走低，且加上 7 月新制上路，使傳統型商品銷售力道減弱，加上疫情影響，使保費收入不振。

投資型商品同樣也受疫情衝擊，又因金管會對目標到期債券基金投資型保單祭出新措施，影響投資型保單業績，另外，美國聯準會 (Fed) 年初降息 6 碼也衝擊美元保單銷量，因此前 8 月投資型初年度保費收入，相較去年同期減少達 34.2%。

壽險業者表示，8 月新契約保費減幅又擴大，主要是 7 月因為停售的遞延效應，飆出好成績，但 8 月又回到正常業績軌道，加上疫情減緩，醫療險買氣也比疫情高峰時回落，投資型保單也因資本市場來到高檔，投資吸引力降低，使得新契約保費單月比 7 月大減 45.5%；不過，政府年底將進行勞保年金改革，或許有助推升年金險的銷售。