南山五大外溢保單上陣 年底銷售目標12萬張要搶第一品牌

南山人壽一口氣推出 5 張外溢保單，包括日額型與實支實付住院醫療險，長照與重大傷病等保單，並比照信用卡設計現金回饋制度，保戶體況越好最高可賺 10% 回饋金，目標今年底前銷售達 12 萬張，搶外溢商品第一品牌。

外溢保單有別於傳統保單，鼓勵保戶自主健康管理，只要體況好就能享保費折扣優惠，希望降低保險公司理賠損失，共創保險公司與保戶雙贏，南山人壽今 (17) 日宣布，推出實支實付住院醫療、日額住院醫療、手術醫療、長照與重大傷病等 5 張外溢型保單，導入國人最有感的「現金回饋機制」，鼓勵保戶維持良好體況。

范文偉表示，5 張保單全為一年期商品且全都可續保，至於保費回饋指標則採用衛福部的「代謝症候群」五大指標為基礎，包括腰圍、血壓、空腹血糖、三酸甘油脂與高密度蛋白膽固醇等，以現金回饋作為獎勵機制。

范文偉說，只要 5 項健康指標都達標，最高可享 10% 保費現金回饋，保單一推出即獲得市場熱烈迴響，目標今年底前要賣出 12 萬張。

范文偉表示，在少子化趨勢下，未來老年後靠子女照顧難度會越來越高，透過外溢保單鼓勵民眾多運動、重視自主健康管理，為呼應金管會政策方向，南山也訂出三個第一的目標，包括：成為外溢商品第一品牌、長照險第一，以及健康管理第一的目標。