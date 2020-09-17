檢測需求強 寶齡富錦啟動加班擴產 年底產能翻倍

寶齡富錦 (1760-TW)、台康生 (6589-TW) 及安肽生醫共同開發的抗原快篩試劑，為國內首個獲得緊急使用授權與專案製造許可業者，據悉，為因應東南亞、中東地區訂單，寶齡本月啟動加班、擴增產線，年底前月產能將從目前的 60-80 萬劑，倍增至 300 萬劑，增幅近 5 倍。

寶齡 8 月底取得相關許可後，抗原快篩試劑詢問度增加，本月開始小量出貨，從已接獲訂單量來看，能見度看至 10 月底，後續接洽東南亞、中東地區客戶訂單，因應潛在訂單，寶齡啟動擴產計畫。

寶齡目前產線為單班制，月產能 60-70 萬劑，將從下個月開始擴增產線、增加二、三班制，預計年底前月產能可達 300 萬劑。

寶齡近期宣布併購原料藥廠正峰，寶齡指出，目前正峰廠房有閒置空間，不過另有產品線規劃，且檢測試劑產線須相關認證，因此未打算在該廠導入生產檢測相關設備，未來不排除與其他檢測廠合作。

至於近期美國政府向亞培藥廠 (Abbott) 購買抗原快篩，以每劑 5 美元、共 1.5 億份快篩，總採購金額達 7.5 億美元，市場解讀恐影響未來快篩價格與廠商接單，對此，寶齡回應，快篩試劑是滿足普篩需求，加上旗下抗原快篩試劑準確度、靈敏度優於亞培的產品，目前接單狀況不受影響；且市場主要聚焦在東南亞、中東地區，依照客戶下單量計算，快篩單價約落在 8-12 美元間。

目前三家廠商合作開發的抗原快篩產品，除已取得台灣認證，也向印度及日本申請認證中，其中，印度市場由台康生主導、日本由安肽負責；寶齡表示，後續將使用台灣的臨床數據，向歐盟遞件申請產品認證。