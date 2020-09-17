〈兆豐金法說〉耕耘新南向有成 上半年放款餘額1208億元 年增逾一成

兆豐金 (2886-TW) 耕耘新南向市場，儘管今年有美中貿易戰與疫情攪局，但銀行南向放款仍持續成長，截至 6 月底止，銀行在新南向國家分行放款餘額共 1208 億元，年增幅 14%，放款動能優於歐美、大中華等市場。

兆豐金舉行第 2 季線上法說，會中聚焦銀行海外業務動能。兆豐銀主管表示，兆豐銀今年持續布局海外市場，其中緬甸仰光分行將在今年底開業，柬埔寨桑園支行預計明年初開業；另外，印尼雅加達代表處亦積極籌設中，還有越南海陽分行也等越南主管機關核准。

兆豐銀表示，受美中貿易戰影響，東南亞的貿易與產業結構正逐漸改變中，越南不論是資金投資或是出口貿易，都顯著成長，為東南亞地區美中貿易戰最大受益國，經濟戰略地位對台商更顯重要。

兆豐銀表示，銀行在越南南部已設有胡志明市分行，放款量逐期成長，北越因與中國廣東深圳等地理位置接近，具地利優勢，有多個工業園區，近期漸成為電子零組件、汽車零組件等供應鏈產業聚落，台商近期在當地設廠多，商機漸增。

另外，海防市為越南北部第二大工業中心，擁有越南北部最大的港口與機場，交通便利，商業活動興盛，目前尚無台資銀行入駐，目前正規劃設立海防辦事處，就近掌握當地市場動態及台商金融需求，加強開發北越商機。

兆豐金自結上半年稅後純益 112.81 億元，較去年同期衰退，主要受疫情與央行降息影響，導致銀行淨利息與金融交易收益大減，加上呆帳提存增加所致。

兆豐金主管強調，隨著紓困及振興經濟措施，市場轉趨穩定，近期獲利已顯著提升，前 8 月稅後純益較去年同期跌幅有逐漸收斂趨勢。

各子公司獲利表現，主要以票券及證券表現較為亮眼，兆豐票券稅後純益 14.18 億元，較去年同期成長 10.7%，主要係降息導致利息收益增加及處分債券實現利益。

另外，兆豐證券稅後純益 7.11 億元，較去年同期成長 73.8%，主要是因為台股成交量及市占率增加，帶動經紀手續費收入大增。