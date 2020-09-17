737 MAX報告出爐 美眾院委員會痛批波音和FAA並呼籲改革

美國眾議院運輸與基礎建設委員會週三 (16 日) 公布波音 (BA-US)737 MAX 的最終結果報告書，在長達 246 頁的報告書中痛批波音公司早知 737 Max 的致命瑕疵，卻以公司利益為優先、隱瞞相關事實，並指責聯邦航空總署 (FAA) 的審查過程不夠完備，呼籲改革。

波音 737 MAX 在 2018 年 10 月及 2019 年 3 月，分別發生印尼獅子航空 (Lion Air) 及衣索比亞航空 (Ethiopian Airlines) 兩起空難事故，共有 346 人喪生。美國眾院的運輸與基礎建設委員會花費 18 個月時間，召開波音前任 CEO Dennis Muilenburg 的公聽會並向波音員工進行訪談，以釐清空難事故原因。

根據報告書內容，波音公司為了與歐洲對手空中巴士 (Airbus) 的新型客機競爭，在不完整的設計基礎下趕工研發 737 MAX。針對被認為是空難事故原因的「MCAS」機體控制系統的問題，報告指出波音公司已事先掌握系統瑕疵，卻沒有向 FAA 傳達相關訊息，批評波音公司將利益擺在安全之前，隱瞞問題導致悲劇發生。

波音公司股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

報告書也提到 FAA 在安全審查程序上有諸多瑕疵，然而波音和 FAA 都表示，737 MAX 客機認證符合 FAA 規範。

自 2019 年 3 月起，全球的 737 MAX 客機就停止飛航。波音也因為主力機種停止出貨，在去年出現 22 年來首度虧損。

FAA 正針對波音所實施的控制系統改良，對飛行員的訓練課程進行查核，重啟飛航則進入最後的審查階段。

波音公司 16 日表示，他們在兩起空難事故及錯誤中得到許多教訓，公司正努力進行改革與改善。