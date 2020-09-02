DRAM現貨價反彈走揚 下半年仍有壓

研調機構 TrendForce 旗下半導體研究處指出，近期 DRAM 現貨通路有部份記憶體顆粒價格上漲，引發市場高度關注，是否帶動記憶體產業反轉向上，不過，在主流 server DRAM 採購動能未回溫前，下半年 DRAM 價格仍有壓。

TrendForce 表示，觀察目前 DRAM 市場，consumer DRAM 僅占整體 DRAM 市場消耗量約 8%，即便 consumer DRAM 出現價格波動，合約市場漲跌關鍵仍在於供需雙方庫存水位，及主流 server DRAM 採購動能何時回溫。

TrendForce 認為，資料中心與企業用伺服器業者尚未重啟新一輪補貨前，DRAM 價格壓力仍在，現貨價格反彈可能僅是短暫效應。

TrendForce 指出，華為近期受禁令擴大影響，加大採購力道，以因應潛在的斷料危機。為滿足 5G 布建、網通等相關產品需求，consumer DRAM 拉貨動能強勁，預測第 4 季價格由原先的跌幅 10-15% 縮小至 0-5%；mobile 與 server DRAM 拉貨量雖有提升，但仍不足以改變目前供過於求的情況。

而 NAND Flash 現貨交易量在部分國家解封後略有恢復，但 TrendForce 認為，NAND 市場長期走弱態勢並未翻轉，且在上游原廠競爭越趨激烈情況下，短時間恐無法改善現況。