顯卡需求續強 Graphics DRAM Q4價格可望反轉向上

據研調機構 TrendForce 旗下半導體研究處表示，今年在疫情帶動下，發展出遠端工作與教育的新生活型態，宅經濟需求也攀升，使筆電拉貨動能爆發，顯卡需求也連帶受惠，出貨表現從第二季起將持續暢旺至下半年，在顯卡需求續強下，Graphics DRAM 第四季價格易漲難跌。

TrendForce 指出，今年顯卡亮點在於 NVIDIA 近日發布的 Ampere，及第四季將問世的 AMD BIG NAVI。目前板卡廠正積極驗證與測試 NVIDIA 新產品公板，若驗證時程與發表進度皆如期完成，預期第四季顯卡市場將維持正向表現。

而其中搭載的 graphics DRAM 容量也較前一代增加，數量與容量同步看增，有機會帶動 graphics DRAM 價格提早止跌。

觀察 graphics DRAM 市場供給，今年三星、SK 海力士、美光三大原廠加速將 GDDR5 產能轉往 GDDR6，以位元生產比重來看，GDDR6 將拉升 6 成以上成為產出大宗，正式超越 GDDR5。

需求面來看，近 2 季銷售占比較高的 NVIDIA 舊顯卡 Turing 系列仍採用 GDDR5，在供需消長的影響下，GDDR5 近期出現供貨吃緊；現貨價方面，GDDR5 8Gb 成交價相較第三季合約價存在 10% 溢價，在 NVIDIA Ampere 新顯卡放量前的交接期，GDDR5 恐將持續吃緊，第四季合約價率先反轉向上的可能性，較其他產品高。

GDDR6 除受惠顯卡與新遊戲機 Xbox Series X 和 PS5 雙重加持，隨著新顯卡高中低階產品將陸續發表上市，均採用 GDDR6 情況下，在產品轉換期需求持續看旺。現貨價方面，目前 GDDR6 8Gb 成交價與第三季合約價幾乎無價差，預計第四季合約價將有所支撐，不至於再出現近雙位數的跌幅。

Graphics DRAM 在整體 DRAM 領域屬淺碟市場，需求強弱對價格波動影響劇烈，使其價格走勢有別於其他產品。TrendForce 強調，graphics DRAM 位元消耗量僅占整體 DRAM 市場 6%，且無法像 commodity DRAM 如 server、PC、consumer 前段製程之間做動態調配，因此其價格變化不足以代表整體產業趨勢。