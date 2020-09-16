美國經濟會陷入長期衰退或逐步復甦？經濟學家們各執一詞

路透社報導，經濟學家們對於一年後的美國經濟展望有諸多預測，然而各家說法大相逕庭，更令市場無所適從。

在樂觀情形下，美國經濟將能在一年後走出疫情衝擊、恢復產能；又或者彌平這 2 兆美元的 GDP 缺口，使得經濟復甦力道頹靡。

市場目前仍有許多變數，包括疫情不確定性，以及國會刺激法案僵局等，因此政策決策者也無法祭出更多計劃，聯準會 (Fed) 也無意宣布新政來支持經濟。

Fed 將在本週三 (16 日) 召開 9 月利率會議，市場預期 Fed 維持現行寬鬆政策，由於前景極度不確定，Cornerstone Macro 分析師寫到：「這種情況下，要調整政策相當困難」

即使美國主要經濟指標 GDP 出現強勁反彈，就業市場可能也難以隨之增長，數百萬名美國失業人口可能持續對復甦無感。

自 1990 年來就業市場的反彈力道就比 GDP 要緩慢，加上今年疫情爆發，許多服務業領域大幅裁員，企業轉型數位，因此待業員工可能需要更久的時間才能找到工作。

當年美國花了超過 4 年時間才恢復 2007 至 2009 經濟大蕭條時期流失的就業人數，一直到 2014 年中旬才回歸正軌。

然而這次復甦狀況明顯不同，目前美國的就業人數較今年 2 月減少 1100 萬人，過去 4 個月來，就業人數已回彈逾 1000 萬人，截至 8 月的失業率也比 Fed 預期的年末中值 9.3% 要低，落在 8.3%。今年 6 月時，Fed 官員對年底失業率水平的預期，落在 7% 至 14% 不等。

經濟學家們普遍認為，美國第三季 (7-9 月)GDP 可能會像第二季 (4-6 月) 一樣，出現空前降幅。但對於一年後的經濟表現，經濟學家們說法就各執一詞了，由於考量到疫苗和大選的結果不同，各家對美國經濟前景預測也有所差距。

若國會批准另一項 1 兆美元法案，企業儲備庫存，疫苗也能在明年年初就緒，那情況就如高盛預估的，美國第 3 季 GDP 折合為年率增幅將達到 35%，並將步入穩定增長，回復到疫情前水準。

德勤高級經理 Daniel Bachman 寫道：「但如果新一輪刺激措施無法順利推出、疫苗發放時間延遲，家庭與地方政府資產耗盡，支出乏力，則經濟將無法回到疫情前正常水平。」

許多分析師上調對第三季的預估，因為經濟數據多優於預期。亞特蘭大 Fed 的 Nowcast 經濟增長預估模型，自 7 月來已增長近兩倍，折合為年率預估提高至 30.8%，第二季則為下降 31.7%。

MFS Investment Management 分析師 Erik Weisman 認為，市場應當看到更多的可能性，不需要再抱持著疫情初期，經濟慘淡時的預測；只要疫苗持續有進展、第二波疫情消退，中美關係和睦，大選結果也沒有構成政治危機，經濟仍有可能自我強化成為「良性循環」。