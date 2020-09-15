〈競國法說〉NB Cam及SSD板接單強 Q4獲利可望優於本季

上市 PCB 廠競國 (6108-TW) 進入旺季，且市場對 NB Cam 模組板及固態硬碟 (SSD) 板需求強勁，競國財務處長蔡政宏表示，競國 2020 年下半年營收可望優於上半年，獲利分布上，第三季獲利受匯兌干擾影響，預估第四季將有較佳表現 。

競國以 PCB 產品少量多樣生產為主，目前有台灣競國、大陸競陸及泰國競億三個廠區，目前競國台灣廠月產能 22 萬平方呎，昆山競陸電子月產能 120 萬平方呎，泰國競億電子月產能 105 萬平方呎；以廠區營收比重來看，昆山競陸約佔競國集團營收比重 55%，競國台灣廠及競億約各佔 25% 及 20%。

蔡政宏今 (15) 日法說會中指出，競國 2020 年下半年產能利用率來看，台灣廠及大陸昆山廠都維持 85% 利用率，泰國億電子由 45% 的產能利率走高到 50% 水準。

目前競國各類別產品訂單仍穩定，以 NB Cam 及 SSD 板最強，最大變數是人民幣及台幣第三季升值，第三季恐有匯兌損失，造成今年第三季稅後純益表現比上一季差，也不如去年同期，但下半年營收及獲利均可望比上半年好。

競國 2020 年上半年營收 39.11 億元，稅後純益為 2224 萬元，每股純益為 0.14 元。