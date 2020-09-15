〈元山展望〉汽車電子散熱需求小幅回溫 Q4可望優於去年同期

散熱風扇廠元山 (6275-TW) 總經理劉賢文今 (15) 日表示，第 2 季開始歐洲車用客戶拉貨力道轉弱，持續調節庫存，不過車市下半年小幅回溫，估第 4 季業績可望優於去年同期，但下半年整體仍難達上半年水準。

元山旗下汽車電子事業部門，主供車用散熱風扇，劉賢文指出，一輛汽車平均約使用 8-12 顆風扇，包括座椅、中控系統、充電、香氛系統、PM2.5 過濾器等；客戶地區比重中，歐洲 60%、中國 30%，其他地區占 10%。

劉賢文表示，今年初新冠肺炎疫情自亞洲開始擴散，5 月下旬開始，歐洲疫情轉趨嚴峻，客戶開始積極調節庫存，估將持續到 11 月底。

法人指出，元山汽車電子去年基期高，儘管上半年出貨穩定，前 8 月營收年增 8%，後續在客戶拉貨力道轉弱，下半年難持平上半年，但第 4 季仍可優於去年同期。

劉賢文說，旗下車用散熱風扇產品，主要供應給歐洲供應商大廠，間接打入歐洲汽車一線大廠，據內部統計，市占約 40-45%；中國則因競爭較激烈，市占約 20% ，預期陸續拓展客戶下，明年市占率目標可達 3 成。

劉賢文指出，由於近年汽車提升能源效率，帶動零組件耗能大，散熱需求增長，加上汽車電源散熱市場發展成熟，將是公司未來發展方向，以目前手上訂單來看，估 2022 年布局可望逐步發酵，貢獻營收成長。

產能方面，元山廠房分別坐落於台南、高雄及中國東莞，其中東莞廠主要生產車用風扇，目前月產能約 24 萬顆，且已開始獲利，最大月產能可擴增至 120 萬顆。

元山預計，未來東莞廠中，60% 產能將生產車用風扇、40% 則生產其他應用散熱模組。