臻鼎擬發5億美元ECB募資 今年PCB業最大規模

PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 擬發行 5 億美元海外可轉換公司債 (ECB) 市場籌資案，已向金管會提出申請，主辦券商為福邦 (6026-TW)，是今年來 PCB 業繼瀚宇博 (5469-TW)、定穎 (6251-TW) 之後的籌資案，籌資 150 億元，為今年最大規模。

臻鼎 4 月營收 97.89 億元，創歷年同期新高，月增 18.54%，年增 35.26%，累計前 4 月營收為 273.01 億元，年增 2.39%。

臻鼎受惠蘋果 iPhone SE2 訂單挹注，上半年業績將有支撐，在自動化製程有效運用下，更有助獲利走穩。

臻鼎今年首季稅後純益為 8.72 億元，季減 76.31%，年增 99.68%，每股純益為 0.97 元。臻鼎主管指出，第一季毛利率走高，受惠產品結構優化，持續推動自動智能化生產效益提升，改善單位成本，同時，在持續增進的營運綜效下，以及匯兌、政府補助等業外收益增加，每股純益增至 0.97 元

臻鼎 2020 年印度組裝廠產能將開出，中國廠淮安廠、深圳二廠也將投產，另外秦皇島廠類載板產能也將擴充。

為滿足客戶一站購足計畫，臻鼎不排除擴大載板布局，加上持續投資類載板製程，今年資本支出有機會突破 200 億元，較去年大增 80% 以上，也因此，臻鼎董事會也決議，以 5 億美元為上限，發行無擔保海外可轉債。

臻鼎以軟板起家，目前生產項目橫跨 PCB 軟、硬板、IC 載板、類載板、軟硬結合板、COF 等品項。

臻鼎擬配發每股現金股利 4.5 元，將提 6 月 19 日的股東會決議。