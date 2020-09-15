【普信觀點】美國小型公司買點浮現

重點摘要

近幾個月美股的強勁反彈令人鼓舞，但持續的不確定性增加了短期波動性。

儘管如此，我們認為投資人應繼續維持對美國小型公司的長期戰略配置。

近期波動性上升，可提供具有吸引力的切入點來增加美國小型公司的部位。

近幾個月來美國股市強勁反彈，很大程度上要歸功於大規模的財政和貨幣刺激。但是仍然存在很多不確定性，我們預計未來幾個月和幾個季度的市場波動性會加劇。

對於美國的小型公司而言，這一前景可能具有挑戰性，並且可能會對近期業績產生不利影響。話雖如此，我們仍然認為投資人應保持對美國小型公司的戰略性長期配置，以作為美國更廣泛的股票配置的一部分。因此，任何近期的波動都可以為投資者提供誘人的進場機會，使他們有機會在動態的美國小型公司股票中增加投資。

儘管充滿挑戰，但仍獲得持續支持

當前的市場復甦是不尋常的，因為它是由高估值的大型公司所領導，而且經濟沒有明顯改善。從歷史上看，經濟疲軟或衰退後引領市場反彈的，大多是小型公司。規模較小的公司更敏捷，管理層負擔更少，通常比大型公司更快地對變化做出反應。隨著國內收入比重的增加，小型公司可望最早受益於美國經濟的復甦。同時，從長遠來看，全球化的進程可能倒退，進而轉向國內消費市場，這也可能為小公司帶來巨大的推動力。

困難時期 訪問和定期對話是關鍵

在 2019 年，普信與全球的企業管理團隊進行了超過 11,000 次單獨的會議或對話。儘管 2020 年更具挑戰性，但我們仍能夠與企業管理團隊保持類似的交流節奏；這與我們長期以來和投資的公司建立的緊密聯繫有很大關係，其中一些關係甚至可以追溯到幾十年前。

重要的是，這意味著在整個疫情期間，我們依然能夠與管理團隊進行定期的一對一對話。我們能夠提出一些特定的、關鍵的問題，這些問題有助於我們了解企業目前的狀況—哪些企業容易受到影響、哪些企業可能會從危機中脫穎而出。這種直接的交流和與高層的聯繫在業界不是人人都能做到的。

管理團隊的說法

最近幾個月，我們公司在會議上最重要的發現也許是管理重點的轉移。在疫情之前，大量的時間被用來討論長期業務策略—從新產品或服務的開發過程，到可以為長期成長提供支持的潛在產業趨勢。但最近，管理團隊的工作重點已經明顯轉移，現在所有注意力都集中在近期環境，及度過接下來艱難的 12 個月。

同樣，我們與管理團隊的對話，聚焦在他們應對近期形勢的關鍵能力，例如成本結構的靈活性、固定成本與變動成本、資產負債表的現金、債務部位以及從資本市場籌資的能力。這些是一些關鍵問題，這些問題最終可以決定一家較小的公司，是否可以度過當前的危機—甚至從危機中脫穎而出。

公司管理團隊傳達對不明確的短期前景表示沮喪。許多人告訴我們，他們認為美國的經濟復甦完全取決於在抗擊疫情方面取得的進展。但是，由於一些州仍處於封鎖狀態，並且企業停工，這方面存在大量持續的不確定性，導致難以清晰了解未來的業務需求。因此，鑑於極端缺乏能見度，我們看到許多美國公司，不論大小，不僅撤回了先前的全年計畫，更完全取消了關於 2020 年的獲利預期。

加速現有市場趨勢

疫情的顯著影響之一，是強行加速了美國經濟中一些已經明顯的長期趨勢。例如，隨著人們必需留在家中，因此需要通過科技工作、交流甚至消費，向科技和數位解決方案的轉變已經加速。再如，軟體領域的公司表現出色，因為人們使用了遠程通信工具，而遊戲、影音串流媒體和內容供應公司的表現也不錯。鑑於網購的激增和送貨上門的需求，電子商務也從中受益。

另外，疫情已使近年來越來越明顯的趨勢變得更加明顯，即一個產業或板塊中強者愈強並擴大了它們的市佔率。這在實體零售和旅遊休閒行業等遭受重創的領域中尤其明顯，在這些企業大量倒閉的領域中，實力更強、得以生存的公司將佔有更大的市場規模。

以折扣價格加碼

儘管由疫情引起的不確定性和混亂令人不安，特別是對於小型公司的投資人，但我們並沒有迴避這些逆境，而是在某些受到特別嚴重打擊的領域增加了持股。我們利用它們一時的弱勢，在金融、工業和能源領域加碼了一些高品質的周期性股票。這些產業的估值在 3 月和 4 月被大幅壓縮，當時不確定性極高，許多投資人最直接的關注就是降低風險，無論價格為何。

在此期間，我們的投資組合顯得特別活躍，3 月和 4 月小型公司股價拉回的範圍很廣，幾乎沒有公司差別般的拋售。這提供了許多機會，讓我們用打折價格增持新公司或加碼現有部位，而在某些情況下這種折價是多年來未曾見過的。

更大的增值潛力

對於主動式投資人而言，小型公司缺乏效率的特性尤其吸引人，因為它提供了更多的增值機會。隨著市值規模的縮小，愈來愈少的分析師和機構投資人會研究小型股，這不可避免地讓小型公司股票中存在較高的錯誤定價。疫情所帶來的不確定性，小型公司受到的影響特別大，進一步增加了這種潛力。

誠然，鑑于疫情帶來的持續不確定性，美國小型公司的近期環境可能仍會陰霾密布；但是，作為廣泛的美股配置的一部分，我們認為有理由維持對小型公司的長期戰略配置。因此，任何潛在的近期波動，都可能成為活躍的美國小型公司的良好切入點，其估值相較於歷史而言具有吸引力，這為經驗豐富的小型股投資人提供了潛在機會，可在利基成長領域尋找優質企業，而這些領域通常在大多數產業分析師的關注範圍之外。

後續關注

新一代的贏家正在湧現，這些公司在網路上具有強烈存在感，而且資本密集度也較低。品牌飽和度和廣泛的分銷網絡不再是曾經的基本特徵，隨著產業的發展，進入門檻將降低，創新也將更加迅速；這種環境將為小型公司創造更大的機會。因此，我們會繼續尋找那些，成長潛力尚未充分被市場發現，但我們認為可以具有長期複合價值的優質中小企業。