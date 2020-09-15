希華南科新廠投產進度符預期 9月稼動率將再拉升

頻率元件廠希華 (2484-TW) 建置台灣南科廠新產線，導入設備後也已量產，董事長曾穎堂今 (15) 日指出，南科廠新產能開出後，8 月產能利用率已拉升到 6-7 成，與預期目標相符，預計 9 月還會再拉高。

希華在南科廠投資生產 32.768k kHz 晶體 (tuning fork) ，瞄準利基市場，將搭上客戶穿戴用產品強勁需求；同時，目前包括 NB、平板、PC 等產品，因疫情帶動遠距上班、上課需求，對這項零組件需求仍相當強勁。

曾穎堂說，南科新廠產能利用率由 7 月 4 成拉高到 8 月 6-7 成，主要是新生產線有學習曲線，但隨著產能持續開出、良率改善狀況與預期提升目標相符，預計 9 月還會再往上。

希華南科新廠新產能開出後，每月產能將新增 1500 萬件；這也是希華繼擴充 TCXO 產能，瞄準通訊、GPS 市場後，在台的重要投資，希華此投資案也獲經濟部投資台灣辦公室核准投資 8 億元的利息補貼。

希華新產能投產後，客戶需求仍強，且目前全球石英元件業界未投入此產品增產，營運前景安穩。

由於蘋果今年推出的 AirPods Pro 改採 SiP 封裝製程，引爆 tuning fork 石英元件市場需求，希華擴充 tuning fork 產能，將走向小型化產品，並鎖定 TWS 耳機應用。依蘋果供應鏈廠商指出，蘋果真無線耳機 AirPods Pro 改採 SiP 載板封裝製程，使此 TWS 設計的 AirPods 石英元件使用上，由原來 1612 的呎吋石英晶體，進一步改採 1008 小型化石英晶體，並將增加 tuning fork 頻率元件組裝，也就是新版 AirPods 組裝中使用的石英元件用量與價格，都較過去增加，採購價格更是目前 3-4 倍。

希華第二季稅後純益為 5028 萬元，季增 34.02%，年增 16.84%，單季每股純益 0.32 元；上半年稅後純益 8780 萬元，年增 18.16%，每股純益 0.55 元

希華晶體建置台灣南科廠新產線投產，加上原有產品市場需求強勁，估第三季希華整體營收將較第二季成長 8-10%。