筆電需求強 希華產線遭急單擠爆 交期也拉長

全球筆電大廠 Dell、HP 因應防疫居家辦公需求，對台廠 EMS 持續追單，業者透露，已出現頻率元件 32.768 kHz tuning fork 大幅缺貨價格飆漲的情形，希華 (2484-TW) 產能更全面爆滿，董事長曾穎堂指出，此舉將有助價格走向合理化，希華增產的產能也將逐步開出滿足需求。

頻率元件業者今年起陸續調漲價格，業者營運也走出谷底，晶技 (3042-TW) 今年首季稅前盈餘 3.03 億元，依照 3 月有效稅率 12.04% 計算，稅後純益 2.66 億元，每股純益 0.86 元，法人估第二季每股純益將上看 1.02 元。

希華最新自結首季自結也顯示，第 1 季稅前盈餘 4600 萬元，較去年第 4 季轉虧為盈，也較去年同期增加 27.77%，第 2 季營運動能更將大幅加溫，毛利率也將拉高，下半年還有南科新廠加入生產供應。

由於石英元件龍頭廠精工愛普生 (Seiko Epson) 在日本境內所有據點停工 12 天，加上馬來西亞廠停工延後到 5 月 12 日才復工，目前市場已出現 3215 的 32.768 kHz tuning fork 的規格元件大幅缺貨，希華因此獲大量急單及轉單，營運動能增溫。

希華台灣南科廠新增產線無塵室施工階段也已近完工，5 月中設備進駐，目前訂單量高，交貨期也在拉長。

希華今年資本支出估達 4.3 億元，是去年 2 億元的 1 倍，新產能開出後，每月產能將新增 1500 萬件，石英元件產業供需秩序逐漸恢復中，業者投入擴充投資腳步謹慎，希華指出，投資生產的產品，是目前市場利基型產品，產出後客戶需求也強。