希華首季轉盈 獲利年增近2成 Q2營運再加溫

頻率元件廠希華 (2484-TW) 今 (29) 日董事會通過首季財報，稅後純益 3752 萬元，較上季虧將盈，年增 19.98%，每股純益 0.24 元，第 2 季受惠 NB、平板電腦需求增加，法人估營收將季增 8-10%，營業規模擴大挹注下，毛利率可望再向上攀升。

希華首季營收 5.29 億元，毛利率 21.61%，季增 3.22 個百分點，年增 2.36 個百分點，也優於去年全年平均毛利率 20.08%，稅後純益 3752 萬元，較上季虧將盈，年增 19.98%，每股純益 0.24 元。希華受惠筆電大廠 Dell、HP 持續對 EMS 廠追單，業者透露，已出現頻率元件 32.768 kHz tuning fork 大幅缺貨價格飆漲的情形，希華目前產能全面爆滿，董事長曾穎堂指出，市場需求明顯增加，有助產品價格合理化，希華增產產能也將逐步開出，可滿足市場需求。

由於龍頭廠精工愛普生 (Seiko Epson) 在日本境內所有據點已全面停工，且馬來西亞廠停工延後到 5 月 12 日復工，市場已出現 3215 的 32.768 kHz tuning fork 規格元件大缺貨，希華因此獲急單及轉單，營運動能增溫。

希華台灣南科廠新增產線無塵室施工階段也已近完工，5 月中設備進駐，目前訂單量高，交貨期也拉長，今年資本支出估達 4.3 億元，是去年 2 億元的 1 倍，新產能完全開出後，每月產能將新增 1500 萬件；儘管石英元件產業供需秩序逐漸恢復中，但業者投入擴充投資腳步仍謹慎，希華指出，投資生產的產品，是目前市場利基型產品，產出後客戶需求也強。

希華去年每股純益為 0.76 元，每股擬配發 0.95 元現金，股利配發將提交 6 月 12 日股東會討論。