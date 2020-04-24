EPSON停工效應發酵 音叉型頻率元件報價急升 希華、晶技受惠

全球最大石英元件龍頭廠精工愛普生 (Seiko Epson) 在日本境內所有據點停工 12 天，加上馬來西亞廠停工將再延後到 5 月 12 日才復工，目前頻率元件已出現 32.768 kHz tuning fork 大幅缺貨價格飆漲，目前包括晶技 (3042-TW) 及希華 (2484-TW) 均已獲大量轉單，營運動能增溫。

筆電中的頻率元件除石英晶體外，另需搭配如 32.768 kHz tuning fork 的頻率元件共同成套出貨，32.768 kHz tuning fork 原先主力供應商是愛普生 (Seiko Epson) ，不過馬國廠停工延後復工，造成供給缺口擴大，市場報價急速飆漲，筆電近期需求急升，追單態度積極。

晶技目前每月生產 32.768 kHz tuning fork 約 2500 萬件，希華則約 500-600 萬件，兩家廠商已感受市場需求大增的追貨壓力，希華新增產能最快要 5 月才能開出，董事長曾穎堂今 (24) 日指出，台灣南科廠新增產線已開始進入無塵室施工階段，5 月中設備進駐，目前訂單量極高，交貨期也正在拉長。

曾穎堂說，希華包含南科廠新產線設備，今年資本支出估達 4.3 億元，是去年 2 億元的 1 倍，新產能開出後，每月產能將新增 1500 萬件。

石英元件產業供需秩序逐漸恢復中，業者投入擴充投資腳步謹慎，希華指出，投資生產的產品，是目前市場利基型產品，產出後客戶需求也強。