小摩：中國消費動能穩固 有望Q3復甦

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致中國消費情況持續疲軟，不過摩根大通 (JP Morgan) 策略師認為，中國的消費動能依舊穩固，預計消費部門有望在第三季出現復甦跡象。

摩根大通亞洲市場策略師許長泰 (Tai Hui) 表示，儘管中國 6 月零售數據未達預期，他認為中國消費者仍處於良好狀態。

許長泰認為，關鍵點在於中國人民是否願意重返國內旅遊，並稱近期針對暑假旅遊季的討論話題已越來越熱烈，許長泰預計，中國消費部門的復甦跡象將在第三季浮現，尤其在那些受創的部門和服務產業滿血回歸後。

繼 5 月年減 2.8% 後，中國統計局週四 (16 日) 公布數據顯示，6 月零售額仍持續萎縮，較去年同期下滑 1.8%，低於分析師預期的年增 0.5%。

另外，中國當局同日公布最新國內生產毛額 (GDP) 數據，在上季暴跌 6.8%，創下 1992 年有紀錄以來首度負成長後，中國 GDP 終於在第二季重回正成長，年增率達 3.2%。

中國 GDP 在第二季重回正成長 (圖：CNBC)

談到中國當局是否可能依據最新經濟數據改變政策立場，許長泰則認為，當局的政策轉變不會太過激烈，尤其在全球疫情尚未緩和下，外部需求仍未恢復，政府對於下半年的經濟前景依舊非常謹慎。

許長泰認為，疫情不確定性和外部需求疲軟，導致中國私人製造業投資成長較為遲緩，不過他也承認公共基礎建設支出等領域仍呈增長。

許長泰解釋：「儘管當局對於任何下行風險感到相當謹慎，且從經濟管理的角度來看，確實會希望為經濟挹注更多流動性，但顯然地，他們不會希望導致資產泡沫或推動債務成長，從經濟角度來看，下半年的全球經濟前景仍存在很多不確定性。」