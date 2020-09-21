不可靠實體清單規定上路 歐亞集團：思科、戴爾、洛克希德馬丁為潛在目標

隨著華府持續將矛頭對準陸企，中國政府上週正式公布「不可靠實體清單規定」，試圖加大對海外企業的施壓力道。諮詢公司歐亞集團週一 (21 日) 表示，中方可能針對思科、戴爾，以及洛克希德馬丁等海外競爭對手及對台軍售企業。

歐亞集團 (Eurasia Group) 中國和東北亞業務主管 Michael Hirson 今於報告中表示：「年底前，中國當局可能至少將一家美國企業列入不可靠實體清單，甚至可能在未來幾天內針對性使用該項工具。」

Hirson 表示，不可靠實體清單突顯出跨國企業在中國面臨的兩難處境，它們一方面受制於美國及西方盟友在法律和政治上的命令，一方面又要承受北京當局給予的壓力。

根據上述報告，中方行動可能針對其在海外的競爭對手，或是向台灣軍售的企業，同時避免妨礙到發展科技業所需的商品進口。

歐亞集團預計，首當其衝的企業包含思科 (CSCO-US)、戴爾 (DELL-US)、惠普 (HPQ-US)、洛克希德馬丁 (LMT-US) 以及羅克韋爾柯林斯 (COL-US)。

報告同時指出，在中國市場具有高知名度及良好聲譽的蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US)、身為重要晶片供應商的高通 (QCOM-US)、英特爾 (INTC-US)、AMD(AMD-US)，以及在中國航空業扮演重要角色的波音 (BA-US)，皆不太可能成為清單的潛在目標。

中國商務部上週六 (19 日) 正式公佈「不可靠實體清單規定」且即刻實施，將針對違害中國主權、破壞市場交易原則、傷害中國企業、個人或組織的外國企業實行貿易、投資和工作許可等方面的限制措施。。

儘管中國商務部強調，該清單不針對特定國家及特定實體，市場普遍認為，中國此舉意在反制美國陸續封殺華為、微信和 TikTok 等中企的行為。