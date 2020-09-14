銀行高階主管指數下滑 經理人看淡未來三個月市場

金融研訓院今 (14) 日公布 8 月銀行高階主管指數 (BEI) 綜合指數分數 51，較前月減少 3.41%，其中市場與經營面兩大子項分別為 54.2、50.3，儘管仍在 50 榮枯線之上，但卻雙雙較前月下滑，顯示市場對未來看法轉趨保守。

在 BEI 市場面指數方面，利率市場 8 月分項指數 49.4 攀上今年以來的高點，看法由悲觀轉為接近持平，從近 3 個月表現來看，分項指數連續 3 個月攀升，並創今年以來新高點。

研訓院指出，中央銀行第 3、4 季降息的機率降低，銀行高階主管對利率市場信心逐漸恢復當中，但股、匯兩大分項指數雙雙大降拖累市場面整體指數；其中股市受美股重挫衝擊，導致對台股繼續向上突破走升的看法大為減弱，加上美中雙方立場轉趨強硬，導致其他國家對中經貿關係恐將產生變化，以及國際疫情及美國大選變數，近期股市呈現觀望氣氛。

匯市方面，銀行高階主管預期，未來 3 個月新台幣預期升值力道減弱，房屋市場則 受到商辦熱絡加持持續走穩在 50 以上。

經營面指數部分，銀行三大主力業務包括：利息、手續費、佣金收入，以及金融交易收入分項指數為今年以來首度同步上揚， 其中利息收入分項分數仍在 50 以下，但已是連續 2 個月上揚，如果央行傾向維持現行利率水準，利息收入業務有機會重拾動能。

另外，手續費及佣金收入為今年 3 月以來首度站上 50 之上，但海外分行業務受到授信案踩雷利空拖累，國銀對海外授信企業戶經營穩定及信用狀況疑慮增加。整體而言經營面指數較上月再度下滑，但仍維持 50 以上。

研訓指出，展望後市，國銀對未來國內外財經情勢重點為，包括疫情控制對全球經濟之影響，以及全球主要國家實施寬鬆貨幣政策對金融市場的影響；另外，美中貿易爭端對全球經濟的影響。