疫情衝擊 人才風險躍居企業營運最大挑戰

受新冠肺炎疫情衝擊，讓全球企業與 CEO 面臨重大挑戰，根據 KPMG 調查，今年初疫情尚未爆發前，CEO 認為環境氣候變遷、重返屬地主義與資安風險是營運前三大風險，但疫情爆發後，則由人才、供應鏈風險與重返屬地主義，名列前三大挑戰。

kPMG 總部在今年 1、2 月疫情尚未爆發前，針對 1300 名 CEO 進行調查，當時多數受訪 CEO 認為氣候變遷、屬地主義與資安是影響企業營運的重大挑戰，但疫情爆發後，受各國封境、供應鏈也讓 CEO 想法有所轉變。

調查發現，疫情爆發前，CEO 認為人才風險在排名僅第 12 名，但疫情爆發後讓人才管理風險躍居首位，被多數 CEO 公認是對企業供應鏈與環境變遷最大潛在風險。

KPMG 安侯建業主席于紀隆表示，人才為企業的根本，面對疫情許多企業已重新擬定其人才管理策略，希望能在動盪的時代，透過跨領域人才為企業帶來突破。

于紀隆認為，在數位化年代，人才必需要結合創意、數位能力、新興科技以及不斷學習吸收的能力環境，與企業共同創造下一個高峰。

調查也發現，疫情讓 CEO 原訂計畫大幅變動，而既有的企業策略趨勢如擴大實行 ESG 企業社會責任、彈性工作模式與數位轉型則呈現加速現象。

另外，CEO 對於未來全球經濟表現與疫情前相比有較大的轉變，32% 的 CEO 對未來三年全球經濟成長的信心度較年初調查時為低。然而 CEO 對其國家成長前景則相對樂觀，近一半 (45%)CEO 對其國家經濟展望持有正面心態，而近 7 成 (68%) CEO 對自身企業的未來三年發展具有信心。

KPMG 全球主席 Bill Thomas 表示，CEO 首要關注事項在這六個月內有顯著的改 變，明確的表示企業必須急速進行改革，以因應疫情所帶來的挑戰與衝擊，全世界的企業領導人皆採取果斷明確的決策以面對不確定性。而疫情衝擊更加速了現行企業數 位化與社會責任相關營運策略的落實。