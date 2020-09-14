〈觀察〉疫情+降息雙重打擊 銀行下修預算目標仍難達標

疫情與降息雙重夾擊下，讓銀行今年獲利面臨重大挑戰，不僅大型聯貸案幾近停擺，加上海外授信違約案頻傳，銀行提存呆帳壓力遽增，公股銀行下半年開始研議下修預算目標，據悉，在調幅有限的情況下，讓肩負紓困重任的公股銀即便下修獲利展望，恐怕仍然很難達標。

因應疫情衝擊，中央銀行第 1 季宣布降息 1 碼減輕企業、個人貸款利息負擔，肩負政策任務的公股銀更「奉命」將放款利率加碼再降息 1 碼，一口氣調降 2 碼，進而壓縮銀行利息收益空間。

攤開公股金控公布的獲利表現，利息收益幾乎較去年同期減少，目前幾乎靠手續費與財務操作收益支撐，但財務操作又因股債震盪，績效不如去年，在收續費與財務操作收益成長有限的情況下，讓各銀行陷入獲利衰退困境。

因應大環境變化，公股行庫近期陸續研議重新修正今年預算目標，儘管各家調幅不一，但據了解，即便財政部同意行庫調降預算目標，但也有設立但書，降幅原則上以不超過 2 成為限。

有行庫主管私下直言，以目前市況來看，即便今年預算目標最多可打 8 折，只要國際疫情持續延燒，經濟活動持續遲滯，與景氣密切連動的銀行獲利恐將持續衰退，且跌幅可能進一步擴大。

值得注意的是，過去挹注銀行獲利表現的海外獲利，今年以來也受疫情衝擊，不僅大型聯貸案停擺，過去承作的聯貸案也接連爆出授信違約，讓銀行呆帳提存壓力日與遽增，在獲利衰退、提呆壓力增加的情況下，今年銀行獲利注定難逃衰退命運。