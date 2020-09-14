甲骨文證實收購TikTok美國業務 復牌後盤中漲逾6%

在川普政府下令分拆 TikTok 美國業務後，甲骨文 (ORCL-US) 週一 (14 日) 美股盤中證實，已和 TikTok 母公司字節跳動 (ByteDance) 達成協議，復牌後股價漲逾 6%，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 稍早已透露，川普政府將在本週審查該項交易。

甲骨文週一 (14 日) 證實了美國財長梅努欽的聲明。梅努欽稍早表示，確實在上週末收到一項提案，其中包含甲骨文將作為 TikTok 值得信賴的技術合作夥伴，並稱川普政府將於本週審查該項收購案。

梅努欽表示：「首先，我們必須確保美國民眾的資料是安全的、手機是安全的，未來幾天內，我們的技術團隊將和甲骨文進行討論。」此外，他還表示，甲骨文提案中包含讓 TikTok 成為一家總部位於美國，同時能創造 2 萬個新職缺的美國企業。

作為 TikTok 的技術供應商，這筆收購案意味著甲骨文未來可能為 TikTok 提供雲端基礎架構，另外，TikTok 在年輕族群中的熱門程度，則能夠幫助甲骨文吸引更多雲端業務。

消息公佈前，甲骨文週一 (14 日) 盤中短暫停牌，恢復交易後，截至台北時間週一 (14 日) 晚間 22 時許，甲骨文 (ORCL-US) 盤中漲近 6.5%，暫報 60.60 美元。