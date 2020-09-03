法國政府推1000億歐元刺激方案 以應對疫情打擊

法國政府週四 (3 日) 正式確認總值 1000 億歐元 (1183 億美元) 的經濟刺激計畫，以對抗新冠肺炎 (COVID-19) 疫情帶來的經濟衝擊，其中包括一系列公共投資、補貼和減稅措施。

據官員透露，這項計畫將撥出 350 億歐元用於提高歐元區經濟體的競爭力，300 億歐元用於打造環境友好型能源，250 億歐元用於支持就業，預計在 2021 年前創造 16 萬個工作職位。

法國政府會在週四晚間正式公布細節。官員說，此次計畫相當於國內生產總值的 4%，法國向經濟投入的公共資金，比其他任何歐洲大國都多。

在歐洲央行對歐元升值的擔憂中，市場並未因法國這次的計畫而有較大波動，歐元 / 美元仍處於本日低點 1.1804 的壓力之下。

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 當前的規畫，是力爭到 2022 年，讓經濟回到疫情前的水準。財政部預估 2020 年法國經濟將萎縮 11%，將是戰後最嚴重的衰退。

官員表示，法國為交通投資預留了 110 億歐元，包括 47 億歐元用於支持鐵路部門。另外，節能建築的改造將獲得援助，40 億歐元將分配給公共建築，20 億歐元分配給普通住宅。

被視為從化石燃料過渡到清潔能源的重要組成氫工業，將在兩年內獲得 20 億歐元資助。

法國政府還將提供 10 億歐元，直接用於工業項目，包括 6 億歐元用於幫助企業將工廠遷往法國。