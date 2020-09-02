法國巴黎資產管理：能源轉型投資趨勢確立

超前部署能源轉型 績效表現亮麗

有別於一般能源基金，法巴能源轉型股票基金（基金之配息來源可能為本金）這檔基金不投資於傳統能源，如石油、天然氣、煤炭等化石燃料，而是聚焦能源轉型趨勢，以「再生及轉型能源」、「能源科技」、「能源基礎建設、運輸及儲存」為三大投資主軸，因此無畏油價波動陰霾，締造優於同類型基金的績效，截至 2020 年 7 月 31 日以來之 6 個月累積報酬率 40.8% 以及 3 個月累積報酬率更達 53.6%（請詳下圖表格）。

法巴能源轉型股票基金 (基金之配息來源可能為本金) 績效領先

3D 投資核心 跟上時代創新能源轉型投資之三大主軸

推動綠色能源，限制傳統石化能源，已經是目前世界主要國家的主流能源政策。投資團隊前瞻全球能源體系發展，確認「3D」產業趨勢，分別「（Decarbonizing）減少碳排放：再生能源及轉型能源生產」、「（Digitalizing）數位化：能源科技及增進效率」、「（Decentralizing）去中心化：能源基礎建設、運輸及儲存」，以此做為投資核心主軸，找出能源轉型中的贏家，並且投資這些企業。

ESG 主題基金，能源轉型連結聯合國永續發展目標（SDGs）

本基金屬於 ESG（環境 Environmental、社會 Social、公司治理 Government）主題投資基金，這代表基金除了追求投資績效之外，同時也致力於透過投資協助社會永續發展。聯合國針對全球永續發展訂定多項永續發展目標 SDGs（Sustainable Development Goals），作為國際社會永續發展的具體目標。基金的能源轉型投資策略也為永續發展目標做出貢獻，已將「負擔得起的潔淨能源」、「永續發展的城市及社區」、「產業、創新、基礎設施」、「負責任的消費及生產」等 4 項永續發展目標，納入投資領域，並支持在 2030 年前實現這些目標。法國巴黎資產管理認為，全球能源體系由傳統能源轉型為永續能源，已經是確認的趨勢。新能源及替代能源將加入成長，能源科技及能源創新更將創造驚人的商機，能源轉型投資策略可望成為能源投資領域的明日之星。

〈鉅亨嚴選 - 能源轉型基金〉

法巴能源轉型股票基金（基金之配息來源可能為本金）（原名為: 法巴百利達全球能源股票基金）- 立即申購

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顧並非針對個人狀況提供建議，且已盡力提供正確之資訊，投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險，且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時，應確定已充分瞭解本基金

之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場 (如香港) 掛牌之有價證券，惟依中華民國相關法令及金管會規定，境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十，故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。投資人並可至法銀巴黎投顧網站（www.bnpparibas-am.tw）或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。本公司備有近 12 個月內由本金支付配息之相關資料，並揭露於公司網站。MKT-2020-0816