台股漲逾百點站上月線 三大法人買超96.8億元 外資連3買

受輝達將併購安謀利多消息激勵，台股今 (14) 日走高漲逾百點，在蘋概三王領軍下，電子股重回多頭懷抱，指數成功收復月線，收在 12787 點，但成交量能持續萎縮，三大法人合計買超 96.8 億元，其中，外資已連 3 買。

觀察籌碼面，外資買超 95.83 億元，呈現連 3 買；投信持續賣超 3.66 億元；自營商則終止連六賣，今天共買超 4.69 億元，三大法人合計買超 96.83 億元。

輝達 (NVIDIA) 同意以 400 億美元併購軟銀旗下的安謀 (ARM)，帶動台廠相關供應鏈股價應聲大漲，輝達重要夥伴台積電獲法人持續看好，今日強勢上漲逾 1%，收在 441 元。

半導體族群為今日資金追捧焦點，包括射頻晶片廠立積、ASIC 業者世芯 - KY、矽智財業者晶心科及半導體測試介面廠雍智科技等，股價皆亮燈漲停。

此外，被動元件大廠國巨、奇力新及立隆電，也提供晶片電阻、電感和鋁質電解電容等產品，切入輝達供應鏈，今日股價都漲逾 2%。PCB 大廠南電持續提升 7 奈米繪圖晶片等高值化產品比重，今日股價漲逾 2%，景碩及欣興則強勢漲逾半根停板。

上週太陽能產業大咖齊聚，認為政府土地政策過於樂觀，2025 年恐無法完成 20 GW 的發電量目標，使得相關概念股今日股價震盪走跌，除了達能亮燈跌停，國碩、茂迪、元晶、倉和及太極等，表現都相當弱勢。

法人認為，蘋果新產品即將亮相，後續拉貨潮可期，預估蘋概股 9 月營收應能維持佳績，惟美國科技股漲多，在美國總統大選前，美股波動幅度大，台股難免受影響，建議投資人可留意低基期、下半年產業進入旺季族群波段操作。