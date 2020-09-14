元大原油正2下市機會大 外資逃命殺盤 自營商逆勢連7買13萬張

台股今 (14) 日終場上漲 111.87 點、收在 12787.82 點，收復月線。三大法人合計買超 96.8 億元，其中，外資已連 3 買。值得留意的是，元大 S&P 原油正 2 下市機會大，外資今天逃命殺盤、大砍 2.6 萬張為賣超之冠，但自營商仍持續看好、已連 7 買合計達 13 萬張。

外資買超 95.83 億元，呈現連 3 買；投信持續賣超 3.66 億元；自營商則終止連六賣，今天共買超 4.69 億元，三大法人合計買超 96.83 億元。

外資買超前 10 名：長榮 39,233 張、元大台灣 50 反 1 獲買超 25,119 張、宏碁 20,989 張、元大滬深 300 正 2 獲買超 13,169 張、聯電 12,709 張，其餘依序為鴻海、欣興、國泰金、富邦金、矽統。

外資賣超前 10 名：元大 S&P 原油正 2 遭賣 26,033 張、彩晶 20,114 張、富邦 VIX 遭賣 17,234 張，其餘為華航、晶技、緯創、華夏、晶電、大成鋼、中環。

元大 S&P 原油正 2 近 30 個交易日平均淨值為 0.88 元，依舊未脫離下市門檻險境，依照現行國際油價估算，元大 S&P 原油正 2 下市命運在劫難逃，但外資從 9 月以來，卻偶而仍見到買盤進駐，9 月以來累計買超元大 S&P 原油正 2 達 25884 張，今天出現逃命殺盤，一口氣大砍 26033 張；但是自營商卻仍不死心，今天依舊買超該股居冠，連續 7 天「低接」元大 S&P 原油正 2 合計已達 13 萬 3792 張。

元大投信提醒，元大 S&P 原油正 2 自 8 月 19 日到 9 月 30 日止的基金平均單位淨值若低於 2 元，元大投信將申請終止信託契約，操作宜審慎。

此外，外資已經連 6 天出脫富邦 VIX，合計賣超 14 萬 1522 張，使得外資對富邦 VIX 持股比率從 8.85%、降到 5.31%；自營商也連 4 天減碼富邦 VIX 達 97375 張，顯示外資、自營商避險情緒降溫。

其實，從外資對今天台指期操作也可看出偏多氣氛，外資於台指期買回 271 口多單，累計淨多單水位增至 29605 口，外資在期現貨心態都轉趨謹慎中性偏多。

投信買超前 10 名：聯電、世界、松翰、華通、啟碁、瑞儀、泰鼎 - KY、技嘉、聯陽、宏捷科。投信賣超前 10 名：長榮 20,635 張，其餘為兆豐金、台泥、國喬、金像電、GIS-KY、國產、僑威、元大台灣 50 反 1、貿聯 - KY。

自營商買超前 10 名：元大 S&P 原油正 2 獲買超 50,131 張，其餘為富邦 NASDAQ 反 1、元大高股息、國泰美國道瓊反 1、富邦印度正 2、元大滬深 300 正 2、聯電、富邦上証、國泰中國 A50、大亞。

自營商賣超前 10 名：元大台灣 50 反 1 遭賣 37,629 張、富邦 VIX 遭賣 20,176 張，其餘為長榮、富邦臺灣加權反 1、華航、彩晶、元大台灣 50 正 2、FH 富時不動產、國泰網路資安、國泰臺灣加權反 1。