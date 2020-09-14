輝達概念股點火 台股攻克月線 漲111點收12787點

新台幣今 (14) 日午盤強勢升值 2.4 角，在資金行情驅動下，台股開低走高，呈現股匯雙漲，受到輝達將併購安謀的消息激勵，相關台廠供應鏈股價歡騰，半導體股再度成為資金主流，終場指數上漲 111.87 點，收在 12787.82 點，成功站上月線，但成交值仍呈低迷，僅 1788.84 億元。

輝達 (NVIDIA) 同意以 400 億美元併購軟銀旗下的安謀 (ARM)，創半導體產業歷年來最大併購案。輝達的重要夥伴台積電持續獲資金青睞，漲幅擴大至 1% 以上，來到 441 元。相關概念股股價應聲上漲，包括國巨、京元電、日月光投控及 IC 載板廠南電、景碩、欣興等漲勢都相當強勁；主機板三雄微星、技嘉、華擎分別上漲 1-3%。

IC 設計族群今日成為盤面焦點，松翰、矽統、揚智、旺玖均亮燈漲停，射頻晶片廠立積、ASIC 業者世芯 - KY、矽智財業者晶心科及半導體測試介面廠雍智科技等多檔半導體股，也都是資金追捧標的，股價皆亮燈漲停。

其他權值股方面，大立光今日擺脫頹勢，盤中強勢走高，大漲逾 4%，站回 3600 元之上；鴻海漲逾 1%，來到 79.4 元；聯發科也在外資力挺下重拾漲勢，站穩 600 元大關；聯電 Q3 業績可望創高，終場勁揚近 4%。部分傳產及金融股表現相對弱勢，包括台化、玉山金、正新等均在盤下震盪。

觀察盤面焦點個股，台康生技第三階段乳癌生物相似藥授權里程碑達標，上週五獲投信擴大買超，今天一度爆量攻上漲停。受惠居家辦公及線上教學等宅經濟效益，圓剛及圓展 8 月營收續登頂，兩檔個股今日強勢翻紅並攻上漲停。