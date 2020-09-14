南韓僅0.07%民眾有新冠病毒抗體 無法期待群體免疫

南韓中央防疫對策本部週一 (14 日) 公布最新調查結果，在沒有接受過新冠肺炎 (COVID-19) 相關治療的 1440 位南韓民眾當中，只有在 1 人身上發現新冠病毒抗體，比例只有 0.07%。也意味著該國要藉由群體免疫來戰勝疫情，實際上並不可行。

這回是南韓中央防疫對策本部第二次實施大規模的抗體檢查。上回是在 7 月 9 日公布抗體檢查報告，結果於 3055 名檢測對象當中，只有在 1 人身上發現新冠病毒抗體、比例為 0.03%。

可以推論於南韓社會，在不自覺的情況下感染新冠肺炎，且於康復後在身上持有抗體的「隱性患者」比例極低。要以群體免疫的方式來克服肺炎疫情，幾乎可以說是不可能。

南韓中央防疫對策本部於 6 月 10 日至 8 月 13 日期間，在首爾市、京畿道、大邱市、大田市、世宗市等 13 個市、道，針對參加國民健康營養調查的 1440 位民眾來進行採檢分析，結果只在 1 人身上發現抗體。

人們在得到病毒性的感染症後，體內會產生抗體。實施抗體檢查可發現新冠肺炎染病患者，也能推估出整體罹病的大致規模。

這回在得到 0.07% 這樣的結果後，南韓防疫當局強調在有效的治療藥物及疫苗出現前，徹底遵守維持至今的防疫規定，還有抑制肺炎流行的作為極其重要

南韓當局在未來也將持續進行相關調查，發生群聚感染的大邱、慶山地區，要對 3300 名的一般民眾及醫療從業人員進行抗體檢查，也會對南韓各地即將入伍的 1 萬名役男與各地區的 1 萬名採樣代表來實施調查。

而在其他國家方面，美國紐約 24.7%、英國倫敦 17%、瑞典斯德哥爾摩 7.3%、西班牙 5%、東京 0.1% 的人，也在體內持有抗體。