西歐新冠疫情拉警報 歐洲新增確診病例超越美國

隨著西班牙、法國等歐陸國家最近幾周染疫人數激增，西歐的新冠肺炎 (COVID-19) 新增病例在周三 (9 日) 超越美國，再次成為全球疫情熱點。

彭博報導，歐盟 27 國加上英國、挪威、冰島和列支敦斯登在周三新增 27233 例確診，高於美國同日的新增 26015 例。歐洲的數據是彭博依據歐洲疾病預防控制中心 (ECDC) 計算而得，美國病例數來源為世界衛生組織 (WHO)。

法國通報周四 (10 日) 新增確診將近 1 萬例，是 5 月中旬取消全國封鎖政策以來人數最多的一天。法國將於周五 (11 日) 舉辦全國安全內閣會議，討論防疫措施。

西班牙染疫人數目前為全歐最多，不過周四新增 4137 例，增速略為放緩。義大利則稍稍增加，周四新增將近 1600 例。

歐洲新增病例激增，原因是許多人在度假期間染疫，返家後傳染給更多人，以及年輕人從事社交活動忽視保持距離。在各國致力讓學生返校、企業復工之際，不啻一大警訊。

儘管歐洲新增病例竄升，但尚未出現死亡人數也大幅增加的跡象。和 3、4 月疫情嚴峻期間相比，目前病患大多較年輕、健康，檢測和治療也都改善。

根據 ECDC，歐洲周三因新冠肺炎病歿者為 252 人，春季曾經高達數千人。而據 WHO 統計，美國周三病歿人數為 169 人，周四增為至少 430 人，但比起上周動輒破千，情況有所趨緩。

美國新冠肺炎致死人數仍高居全球第一，單日新增病例也遠高於除了印度、巴西以外的大多數國家。

(本文不開放合作媒體轉載)