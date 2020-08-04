英國石油BP第二季虧損67億美元 10年來首次下調股息

能源巨頭英國石油公司 (BP) 在今日 (4 日) 公布了第二季財報，由於預期大宗商品價格走低，該公司下調部分資產價值，並進行相關減記，導致該公司第二季淨虧損達 168 億美元，並削減一半股息，是該公司 10 年來首次下調股息。

該公司表示，第二季淨虧損為 168 億美元，扣除一次性項目後，第二季基本重置成本虧損達到 67 億美元，符合分析師預期。相較之下，去年同期的淨利為 28 億美元。因預計大宗商品價格走低，該公司將部分資產作出 109 億美元的減記。

BP 也宣布，將派發每股 5.25 美分的股息，較去年同期大減一半，也是該公司 10 年來首次削減股息。預計將於 2020 年 9 月 25 日派發。

BP 執行長伯 Bernard Looney 表示，這樣的結果表明出這是一個充滿挑戰的季度，公司重新設定了長期價格預估並進行相關的減記，產生了重大影響。然而，公司的表現仍然保持彈性，擁有良好的現金流，並持續穩定運營。

展望未來，英國石油表示，受疫情影響，全球貿易仍將處於動盪且充滿挑戰的環境。今年全球 GDP 預期將將萎縮 4% 至 5%，而全球石油需求預計將較 2019 年減少約 800-900 萬桶 / 日。此外，疫情也可能對全球經濟產生更加持久的影響，能源需求可能在未來持續大幅下跌。該公司計畫將續採取謹慎的措施，加強財務狀況，並降低相關風險。

今年迄今為止，BP 的股價下跌了 40% 以上。