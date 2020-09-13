〈觀察〉ARM架構搶進筆電處理器 手機晶片雙雄戰火再延燒

手機晶片雙雄聯發科 (2454-TW)、高通 (QCOM-US) 近期皆積極布局非手機領域，包括筆電、PC 等，除了期望分散手機比重過高風險，主要更是瞄準 ARM 架構處理器在筆電滲透率快速攀升，搶食筆電商機，雙方戰火將從手機應用延燒至非手機應用。

近期手機即便有 4G 轉換 5G 的升級潮，但手機總量未明顯成長，今年更受疫情影響，全球手機銷量恐跌破 12 億支，年減雙位數百分點，反觀筆電，受惠宅經濟推升，今年出貨不減反增，估衝破 1.8 億台，可望創八年來新高，成手機晶片雙雄瞄準的新市場。

再細分筆電、PC 處理器市場，採用 X86 架構占整體微處理器市場高達 49%，而採用 ARM 架構處理器的筆電、平板等裝置，占比僅 3%，凸顯 ARM 架構在非手機以外的行動裝置，滲透率相當低，具備成長空間。

聯發科、高通皆分別在 2015 年、2017 年推出 ARM 架構平板或筆電處理器，進軍輕筆電市場，但大多都是宣示意味高於實質意義，與手機營收貢獻相比，有明顯落差。

隨著蘋果 (AAPL-US) 宣布，推出搭載自研 ARM 架構處理器的 MAC，除為筆電、PC 處理器市場投入震撼彈，也等同向外界宣示，ARM 架構處理器的效能已可比擬 X86，加上蘋果向來為各大品牌廠的領頭羊，未來筆電品牌廠採購 ARM 架構處理器意願可望提升，也為手機晶片雙雄帶來更多機會。

聯發科、高通長期耕耘手機系統單晶片，推出一系列以 ARM 架構為基礎的產品，包括手機處理器、數據晶片等，在 ARM 架構擁有大量的技術累積，近期也紛紛推出新品，搶食非手機市場。

聯發科前日宣布，明年上半年將推出 6 奈米的 MT8195 處理器，鎖定高階筆電機種，先前 T700 數據晶片也與英特爾合作，導入 5G 筆電市場，預計明年終端產品就會問世。

高通則是在今年將第二代 Snapdragon 8cx 5G 運算平台，導入 5G 筆電，同時支援 Sub 6 與毫米波頻段，瞄準 5G 時代萬物互聯商機，終端產品今年就問世。

隨著筆電、PC 等裝置從 X86 架構轉向 ARM 架構，聯發科、高通皆積極表態，瞄準的就是 ARM 架構處理器的市場份額增長，雙方也將迎來新成長動能，未來雙雄的戰火也從手機延伸至筆電、PC 等裝置。