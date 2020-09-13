〈鉅亨看世界〉日本庶民美食價格飆漲

受到海水溫度上升等影響，日本秋刀魚的漁獲量大減。在 3 年前只要 1 百多日圓就可買到大尾秋刀魚，在今年卻要花上 8 百多日圓的代價。

對於日本人而言，秋刀魚是庶民美食，到了秋天更是品嚐秋刀魚的最佳季節。不論是在居酒屋或是日本料理店，都可在菜單上看到這道佳餚。

但是日本秋刀魚的漁獲量在近幾年出現大減，2020 年的情況更是嚴重。對一般小市民而言，價格也變得高不可攀。許多餐廳老闆基於成本考量，也不得不忍痛停止秋刀魚的餐點供應。

〈鉅亨看世界〉海水溫度上揚 日本秋刀魚價格 3 年飆漲 8 倍 (圖片：AFP)

有日本記者在 9 月 4 日實際走訪名古屋的中央批發市場，發現日本漁民今年所捕撈到的秋刀魚大多體型瘦小。雖然如此，批發市場的成交價格每 2 公斤也達到 4 千日圓至 1 萬日圓，每尾價格也落在 150 日圓至 1 千日圓，創下歷史新高。

負責競標的工作人員表示，當天只有 240 箱左右，數量稀少。以往數量多時可達到 3 千至 4 千箱。去年秋刀魚的漁獲量創下新低紀錄，今年如果繼續按照目前發展，有可能再創新低。

從往年 8 月的漁獲量來看，前年超過 8800 公噸，去年大減至 911 公噸。今年 8 月更減少至 166 公噸，只有去年的 18% 水準。而漁獲量大減的原因出在海水溫度上升。

日本水產廳表示，從日本東邊南下的親潮 (又稱千島寒流)，發生遠離日本的環境變化，還有與秋刀魚搶食相同食物的沙丁魚及鯖魚的數量增加，秋刀魚的出沒地點也都因而改變。

日本記者繼續走訪名古屋的超級市場，大尾秋刀魚的含稅價格達到 843 日圓。購物民眾表示，和三年前的同時期行情相比，一尾大約只要 100 日圓就能買到，現在的價格根本就是高級水產，已經不是昔日的庶民佳餚。

根據名古屋中央批發市場說法，接下來海水溫度應該會逐漸下降，價格也應該會隨著漁獲量的增加而下降，希望消費者們再忍耐一陣子。

另外也有日本的水產加工業者擔心，明年的商品供應可能出現問題。就有業者從 2 年前開始，就從在日本沿海進行捕撈的台灣業者手中買進漁獲。