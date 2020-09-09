〈數位教育轉型〉聯發科Chromebook處理器將倍數成長 明年再推6奈米產品

谷歌 (GOOG-US) 今 (9) 日宣布攜手廣達 (2382-TW)、宏碁(2353-TW)、聯發科(2454-TW) 共組 Chromebook 產業鏈，聯發科資深副總暨智慧裝置事業群總經理游人傑表示，聯發科持續擴大產品應用布局，看好 Chromebook 應用處理器今、明兩年將數以倍計成長，明年也將再推 6 奈米高階處理器，強化產品線。

游人傑表示，聯發科從數年前就與谷歌在安卓 (Android) 手機、平板、電視密切合作，四年前第一次打入 Chromebook 市場，隨著擴大攜手廣達、宏碁，今年相關產品發展將是豐收的一年，也預期今明、兩年相關產品將數以倍計成長。

游人傑指出，此次的計畫將採用的宏碁 Chromebook Spin 311，搭載聯發科 MT8183 處理器，該晶片採 12 奈米製程生產，年底、明年上半年也計畫再推出 MT8192、MT8195 處理器，其中 MT8195 處理器將採 6 奈米製程，鎖定高階機種導入，有助完善聯發科在 Chromebook 產品線布局。

觀察 Chromebook 產業發展，游人傑認為，過去 Chromebook 是以硬體為主，但近年加入很多雲端服務，加上主打教育市場，相較蘋果 (Apple)、微軟 (Windows) 系統，在疫情下成為成長最大的筆電類別。

展望未來，游人傑表示，聯發科將透過優化關鍵零組件，強化效能，提升使用者體驗，包含 Chromebook 所需的 CPU 處理器、電源管理器、WiFi 模組、未來 5G 收發器等，希望在市場中扮演關鍵角色，也為台灣教育發展盡一份心力。