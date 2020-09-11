〈美股早盤〉四大主要指數開高 道瓊早盤漲逾100點、費半漲逾1%

美股主要指數週五 (11 日) 全數開高，道瓊工業指數開盤漲逾 110 點或 0.41%，短暫收斂後續揚，那斯達克指數漲 56 點或 0.51%，標普 500 指數漲 0.41%，費半漲 1.14%。

歷經數月談判，美國參議院週四 (10 日) 就共和黨提出的新版紓困方案進行表決，這項規模達 5000 億美元的方案最終以 52 票支持、47 票反對遭到否決，議案再度闖關失敗。

經濟數據方面，美國勞工部統計局週五 (11 日) 盤前公布最新通膨數據，8 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.4%，年增 1.3%；排除食品、能源等波動性因素後，8 月核心 CPI 月增 0.4%，年增 1.7%，全數優於市場預期。

接下來，英國無協議脫歐將成為市場不確定性的主要因素。英國政府近期提出《內部市場法案》，因內容抵觸脫歐協議中關於國際援助和北愛爾蘭關稅等問題，歐盟官員認為該項法案違反國際法，要求英國立即修正，否則不排除採取法律行動，為英、歐貿易談判破局再添風險。

截至台北時間週五 (11 日)21 時許：

道瓊指數上漲 113.55 點或 0.41%，暫報 27648.13 點

那斯達克上漲 56.05 點或 0.51%，暫報 10975.64 點

標普 500 上漲 13.81 點或 0.41%，暫報 3353.00 點

費半上漲 24.33 點或 1.14%，暫報 2162.11 點

台積電 ADR 上漲 1.57% 至每股 80.14 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.677%

紐約輕原油下跌 0.27% 至每桶 37.20 美元

布蘭特原油下跌 0.62% 至每桶 39.81 美元

黃金下跌 0.30% 至每盎司 1958.40 美元

美元指數下跌 0.12% 至 93.215 點

道瓊早盤走勢 (圖：Investing.com)

焦點個股：

甲骨文 (ORCL-US) 早盤上漲 5.87％，至 60.70 美元。

Q1 基於 non-GAAP 財報關鍵數據

調整後 EPS：93 美分，年增 15%，優於 Refinitiv 分析師預期 86 美分

營收：93.7 億美元，年增 2%，優於 Refinitiv 分析師預期的 91.9 億美元

營業利益：42 億美元，年增 9%

調整後純益：29 億美元，年增 4%

營業利益率：45%

2021 會計年度 Q2 財測

營收預計年增 1% 至 3%，Refinitiv 分析師預期為 95.9 億美元，相當於年增持平

調整後 EPS 為 98 美分至 1.02 美元， Refinitiv 分析師預期為每股盈餘 94 美分

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 1.33％，至 376.27 美元。

《彭博》引述知情人士報導，特斯拉計畫將其在上海超級工廠製造的汽車，運往亞洲和歐洲的其他市場。

知情人士表示，準備出口的中國製特斯拉 Model 3 可能會在第 4 季開始量產，預計將輸往新加坡、紐澳，以及歐洲等市場。

力拓集團 (RIO-US) 早盤上漲 2.82％，至 62.61 美元。

跨國礦業集團力拓 (Rio Tinto) 宣布，現任執行長 Jean-Sebastien Jacques 將於今年 3 月底卸任，鐵礦業務主管 Chris Salisbury 和企業關係主管 Simone Niven 也將在今年底離職，該公司今年 5 月於擴建礦場過程中炸毀歷史悠久的原住民洞穴而遭抨擊。

每日關鍵經濟數據：

美國 8 月 CPI 年增率報 1.3%，預期 1.2%，前值 1.0%

美國 8 月 CPI 月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.6%

美國 8 月核心 CPI 年增率報 1.7%，預期 1.6%，前值 1.6%

美國 8 月核心 CPI 月增率報 0.4%，預期 0.2%，前值 0.6%

(圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Charles Schwab 首席投資策略師 Liz Ann Sonders 表示：「我們可能會看到股市陸陸續續的修正，就像我們在 6 月看到的那樣，這對緩解我們看到的一些投機泡沫來說，並未起到多大作用，特別是在小型投資人的的期權市場中。」

Principal Global Investors 投資組合經理 Binay Chandgothia 表示：「部分科技股領頭羊的資本利得簡直是天文數字。」

Chandgothia 認為：「科技股將持續受惠於居家辦公等生活型態的轉變，加上低債券殖利率意味著未來的收益價值將會高於現在，因此基本上，這些科技公司正處於領先地位。」