〈鉅亨看世界〉防疫封城拯救了象群

有動物保護專家指出，在斯里蘭卡為了新冠肺炎 (COVID-19) 防疫而實施封城的期間，當地大象與人類之間的衝突減少，遭人類殺害的機會也隨之降低。

根據官方統計，斯里蘭卡去年遭人類殺害的大象數量高達 405 頭，多於 2018 年時的 360 頭，創下令人感傷的歷史新高紀錄。

但是在另一方面，因與大象發生衝突而喪命的人數，在去年有 121 人，高於前年的 96 人。

每年的 8 月 12 日是「世界大象日」(World Elephant Day)，今年在該節日來臨之前，國際知名的象類專家賈亞瓦德奈 (Jayantha Jayewardene) 發表評論指出「在外出禁令發布期間，人與大象之間的衝突似有減少。」他也說道：「不過這應該只是暫時的狀況。從事農業的經營者，應該會為了保護農作物，而再度的開始宰殺象群。」

當地遭到宰殺的大象，大多都是因為務農者為了防止牠們進入農田，而被人們射殺或毒殺。雖然斯里蘭卡的大多數國民都篤信佛教，大象也因為被視為神聖動物而受到保護，但是因為殺害大象而吃上官司的案例確是相當罕見。

斯里蘭卡疑遭毒殺的大象與憤怒的村民 (圖片：AFP)

而人類的死亡案例，則多與大象因為棲息地大減，為了尋求食物而跑進村子裡大亂有關。

曾經擔任政府野生動物報護局局長的動物保護專家 Sumith Pilapitiya，推估在實施封城的今年 3 月到 6 月期間，斯里蘭卡當地的大象死亡數量減少了 40%。

Pilapitiya 認為，由於那段期間「有意義的減少」，今年一整年遭到宰殺的大象數量可望下降。而在封城期間，人們則是被允許外出購買生活必需品。

依照 Pilapitiya 說法，2010 年至 2017 年期間，每年平均有 240 頭大象慘遭殺害。而在那之後，大象遭到宰殺的機率也有所升高。

根據最新調查，斯里蘭卡的大象數量，已經從 20 世紀初的 1.2 萬頭，減少到當前的約 7 千頭。