日本自民黨議員聯盟 要求強化管制TikTok等中國APP

日本自民黨議員聯盟，針對有個資外洩疑慮的中國短影音平台「TikTok」(抖音) 等問題作出因應，在整理相關資料後，將於近日內向日本政府提出建言，希望政府對有問題的手機 APP 業者進行調查。

各國都對 TikTok 等中國 APP 如何處置用戶個資感到憂心。美國的川普政府尤其在意中國政府與字節跳動 (ByteDance) 之間的關係。川普已經以國安疑慮為由，要求字節跳動分拆美國的 TikTok 業務。

日本自民黨的「規則形成戰略議員聯盟」於 9 月 10 日的會議中，整理出相關建言，認為有必要檢驗用戶資料是否在未獲得同意的情況下挪作他用，還有資料是否有遭到轉移等。

這份建言也要求日本的國家安全保障局 (National Security Secretariat，NSS) 必須與各國的情資單位合作，包含對業者進行內部調查以收集情報，強化監督。

此外，在關於用戶資料處置上，議員也主張廠商必須明確註明使用規則，又適用哪些國外法令。建言中也提到中國政府於 2017 年 6 月施行的「國家情報法」，憂心中國會為了國家安全與利益，要求個人及組織向當局提供情資。

議員聯盟也提到在歐美國家已有用戶使用「Triller」或 IG 的「Reels」，來取代中國 APP。

字節跳動的公司代表在 10 日會議中表示，中國政府沒有要求提供日本的用戶個資，今後也不會提供。並提到各國政府沒有提出相關證據，保護用戶個資是公司優先考量。

擔任議員聯盟會長的甘利明強調，如何防止個資外洩是基本命題，出示替代 APP 的選項是使命所在。