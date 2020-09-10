中裕愛滋新藥德國啟動銷售 拚全年營運優於去年

中裕 (4147-TW) 旗下愛滋病新藥 Trogarzo 去年取得歐盟藥證後，今 (10) 日在德國正式開始銷售，也是歐洲首個上市銷售的國家，未來將陸續加入其他國家進行銷售，力拚今年營運優於去年。

中裕開發的愛滋病新藥 Trogarzo 去年取得歐盟藥證，原預計今年 3 月將在德國啟動銷售並與當地政府洽談健保事宜，但受到疫情影響，TMB-355 上市時程被迫延後，直到本月才重啟開賣。

董事長張念原日前表示，Trogarzo 過去在美國銷售不如預期，但已積極調整營運體質，其中行銷夥伴 Theratechnologies，延攬國際大廠輝瑞高層擔任新執行長，預期對營運有正面挹注。

此外，中裕 2017 年與美商 Genentech 簽訂 TMB-355 的技術專利授權合約，取得 TMB-355 在全球開發、生產、銷售的權利，不過 TMB-355 專利期限已在 2015 年 4 月到期，因此雙方在今年 3 月終止契約，中裕將不需再付一定比例的銷售權利金，張念原認為，未來 10-12 年可為公司省下超過 10 億元支出。

除愛滋病新藥外，中裕也將開發新冠病毒新藥，並與美國哥倫比亞大學簽署治療 COVID-19 的單株抗體授權，預計明年 3 月底、4 月初啟動一期臨床，主要收初期感染者，並於明年進入三期試驗、力拚 2022 年上半年可申請美國緊急使用授權 (EUA) 且展開銷售。