中裕獲新冠病毒單株抗體全球獨家授權 明年啟動人體臨床

中裕 (4147-TW) 今 (26) 日宣布，與美國紐約哥倫比亞大學簽署全球獨家治療 COVID-19 的單株抗體授權，預計明年啟動人體臨床一期試驗，並會向美國 FDA 提出緊急使用授權。

中裕表示，公司最高科技顧問何大一所領導的愛滋病研發團隊，從住院重症病患體內分離出 9 個抗 COVID-19 病毒的抗體，其中，中裕爭取代號 2-43 的單株抗體，經倉鼠實驗數據顯示，只需注射微量可除去 99.99% 的病毒。

中裕與哥倫比亞大學完成簽署該項抗體全球獨家授權合約，後續將依照契約給付哥大簽約金，並按進度支付研發及銷售里程金，以及按銷售額一定比例銷售權利金。

中裕規劃，此抗體新藥預計明年春天進入人體一期臨床，啟動試驗後，會在最短時間內向美 FDA 提出緊急使用授權申請；三期臨床試驗則會審酌資金需求市場條件，再進行財務規劃或業務合作。

中裕表示，目前公司資金足以支持該授權抗體藥物生產開發，以及臨床初期相關費用支出，另外，旗下治療愛滋病新藥 Trogarzo 在美銷售三年，後續也將在歐洲展開銷售，估營收將顯著成長。

中裕在此消息激勵下，今日開盤強勢上漲，拉出半根漲停，最高至 111.1 元。