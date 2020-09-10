暑期聚餐商機爆發 王品、豆府和乾杯營收同步衝高

暑期聚餐商機爆發，漢來美食 (1268-TW)、瓦城 (2729-TW) 8 月業績報喜，王品(2727-TW) 今(10) 日公布 8 月合併營收衝上 17.42 億元，創單月次高，豆府 (2752-TW) 達 1.88 億元，創單月新高，而乾杯 (1269-TW) 達 2.9 億元，也創下單月第 4 高的紀錄。

王品表示，8 月合併營較去年同期成長 14.5%，為連 2 個月正成長，並創單月次高，由於父親節、七夕情人節檔期推升消費者聚餐意願，其中，夏慕尼中山北、和牛涮忠孝東、夏慕尼台中文心、王品台中文心共 4 家門店創下千萬業績，另外有 4 家門店突破 900 萬，台灣事業群正式擺脫疫情陰霾。

王品中國事業營運也轉強，王品說明，中國事業群營收達 6.2 億元，為同期第三高，年增 2.44%，復原速度領先當地同業，其中，8 月王品、西堤兩大主力品牌共 6 間門店營業額破人民幣 200 萬元，尤其西堤更創下 2005 年進入中國市場以來最佳紀錄。

展望後市，王品除持續展店，新推出日式定食品牌「町食就是定食」，而在宅經濟發酵下，旗下萬鮮公司也加入冷凍、常溫食品布局，拚拓展王品的第二條成長曲線。

豆府則指出，今年暑假因民眾無法出國，帶動國內消費市場持續暢旺，尤其父親節家族聚會帶來龐大用餐人潮，後續將持續拓點，預計年底前再開 9 家，包括 1 家涓豆腐、2 家北村豆腐家、5 家飛機河粉，而米其林美食泰式炒河粉品牌「Baan Phadthai」受制於疫情，仍力拚在年底前展出在台首店。

豆府認為，9 月起因暑假結束，預期消費力道減弱，不過，緊接著中秋贈禮市場轉熱，順勢推出禮盒商品搶市，並看好旗下燒肉品牌「銅盤」和「姜滿堂」中秋前後的來客增加。

乾杯則指出，8 月乾杯燒肉推出七夕限定套餐，活動期間銷售突破 2000 份，點購率超過 50%，帶動營收較上月成長近 20%，而中國事業同樣在節慶效應助攻下，月增幅度近 10%，已恢復以往營收水準。

展望 9 月，為迎接燒肉業態年度中秋大檔，乾杯整合線上線下事業，從餐廳用餐至線上採購一應俱全，LINE 官方帳號「KANPAI GO！CLUB」將於 9 月 15 日上線，期望透過多方滿足消費者聚餐、送禮、採購烤肉食材各種需求，推升營收持續成長。