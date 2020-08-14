豆府上半年獲利逆勢增5成 EPS 4.17元拿下餐飲獲利王

連鎖餐飲集團豆府 (2752-TW) 今 (14) 日公布第二季財報，稅後純益 5383 萬元，年增 58.26%，創單季新高，每股純益 2.46 元，則是 2018 年第二季以來高點，累計上半年稅後純益 9048 萬元，年增 52.19%，每股純益 4.17 元，在新冠肺炎疫情的衝擊下，獲利逆勢成長，擠下瓦城(2729-TW) 成為餐飲獲利王。

豆府第二季合併營收 3.92 億元，年增 17.05%，營業毛利 2.11 億元，年增 17.82%，毛利率 53.99%，年增 0.35 個百分點，營業利益 4875 萬元，年增 16.96%，營業利益率 12.45%，年減 0.01 個百分點。

豆府上半年合併營收 7.73 億元，年增 18.11%，稅後純益 9049 萬元，年增 52.19%，每股純益 4.17 元。

豆府表示，5 月起消費明顯復甦，帶動各門店營運逐漸回復正軌，部份門店甚至月營收創新高，而面對疫情衝擊而開發的餐點外帶服務，以及韓式泡菜於 6 月底在便利超商的通路上架等，也成營運新動能。

另一方面，豆府 6 月推出新創立品牌「姜滿堂」，主打韓式直火燒肉，消費者反應熱烈，豆府樂觀看待，未來新品牌可望在百億元的燒肉市場版圖中搶得一席之地。

豆府今年以來已展店 9 家，看好國內市場消費回溫，將持續積極拓點，成長動能無虞，而為因應版圖擴張需求，已於 8 月正式啟動擴大徵才計畫，全台釋出近百名儲備幹部職缺，預計錄用超過 200 名餐飲人才。